На День Незалежності слід очікувати на посилення ворожих обстрілів, - ОП

12:02 21 серпня Київ, Україна

Країна-агресор росія спробує збільшити на День Незалежності України кількість ракетних обстрілів деяких українських міст, у тому числі Києва. Про це сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону у неділю, 21 серпня.

"Росія – це архаїчна держава, і вона прив'язує свої дії до певних дат. Для них це якісь нав'язливі думки. Вони ненавидять нас, тож спробують 23-24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами низки наших міст. Безумовно, Київ буде у переліку цих міст", – зазначив Подоляк.

За його словами, росіяни хочуть отримати у такий спосіб компенсацію за те, що їх принизили, і саме тому буде збільшено кількість обстрілів українських міст.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відзначатиме День Незалежності та інші важливі історичні дати, незважаючи на війну. Також став відомим план заходів щодо відзначення Дня Незалежності.

Напередодні святкування Дня Незалежності у Києві на Хрещатику виставили знищену російську військову техніку.