На День Незалежності слід очікувати на посилення ворожих обстрілів, - ОП

Країна-агресор росія спробує збільшити на День Незалежності України кількість ракетних обстрілів деяких українських міст, у тому числі Києва. Про це сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону у неділю, 21 серпня.
За його словами, росіяни хочуть отримати у такий спосіб компенсацію за те, що їх принизили, і саме тому буде збільшено кількість обстрілів українських міст.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відзначатиме День Незалежності та інші важливі історичні дати, незважаючи на війну. Також став відомим план заходів щодо відзначення Дня Незалежності.
Напередодні святкування Дня Незалежності у Києві на Хрещатику виставили знищену російську військову техніку.
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