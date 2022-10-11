На цей момент перебої зі світлом залишаються у 180 населених пунктах України - ДСНС

18:30 11 жовтня Київ, Україна

У 180 населених пунктах України продовжуються проблеми з енергопостачанням після ракетних ударів росіян по об'єктах критичної інфраструктури.





Про це у вівторок, 11 жовтня, розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.



За його словами, були пошкодження критичної інфраструктури у 13 областях та Києві. Пожежі на 51 об'єкті загашено, енергетики працюють над відновленням електропостачання.



Хорунжий уточнив, що вчора було знеструмлено понад 1300 населених пунктів у 15 областях. На цей момент перебої зі світлом залишаються у 180 населених пунктах.



Усього внаслідок ракетних ударів було пошкоджено 205 об'єктів, з яких 45 приватних будинків, 30 багатоповерхових будинків та об'єкти критичної інфраструктури.



У свою чергу, голова Міненерго Герман Галущенко подякував енергетикам за роботу, а українцям - за економію електроенергії.

"Ваша підтримка справді допомогла! Якщо сьогодні ввечері ми зможемо повторити такий свідомий підхід до розумного енергоспоживання, графіки аварійних відключень по країні можуть бути суттєво скорочені", - наголосив він.

"Цей осінньо-зимовий період буде складним, і всі вчора побачили, чим саме. Тому розумне споживання електроенергії та тепла має стати нашою звичкою", - додав міністр.

Станом на ранок 11 жовтня знеструмленим був 301 населений пункт.