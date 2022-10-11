На цей момент перебої зі світлом залишаються у 180 населених пунктах України - ДСНС

У 180 населених пунктах України продовжуються проблеми з енергопостачанням після ракетних ударів росіян по об'єктах критичної інфраструктури.
Про це у вівторок, 11 жовтня, розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.
За його словами, були пошкодження критичної інфраструктури у 13 областях та Києві. Пожежі на 51 об'єкті загашено, енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Хорунжий уточнив, що вчора було знеструмлено понад 1300 населених пунктів у 15 областях. На цей момент перебої зі світлом залишаються у 180 населених пунктах.
Усього внаслідок ракетних ударів було пошкоджено 205 об'єктів, з яких 45 приватних будинків, 30 багатоповерхових будинків та об'єкти критичної інфраструктури.
У свою чергу, голова Міненерго Герман Галущенко подякував енергетикам за роботу, а українцям - за економію електроенергії.
Станом на ранок 11 жовтня знеструмленим був 301 населений пункт.
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