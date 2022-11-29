Наразі мирні переговори між Україною та росією неприпустимі - Штайнмаєр

13:20 29 листопада Київ, Україна

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає неприпустимими мирні переговори між Україною та росією на даному етапі війни, оскільки вони легітимізують втрату українських територій.



Про це він заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Усі рекомендації укласти перемир'я зараз, звичайно, несерйозні, тому що перемир'я на даному етапі виправдало б несправедливість, що відбулася". Перемир'я зараз означатиме, що росія залишить собі окуповану територію. Це означає, що порушено кордони, зневажається міжнародне право і відбувається захоплення земель - що все це буде дозволено", - наголосив німецький президент.

Крім того, Штайнмаєр засудив російські атаки на мирну цивільну інфраструктуру та мирних громадян України.