Наразі мирні переговори між Україною та росією неприпустимі - Штайнмаєр
13:20 29 листопада Київ, Україна
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає неприпустимими мирні переговори між Україною та росією на даному етапі війни, оскільки вони легітимізують втрату українських територій.
Про це він заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.
"Усі рекомендації укласти перемир'я зараз, звичайно, несерйозні, тому що перемир'я на даному етапі виправдало б несправедливість, що відбулася". Перемир'я зараз означатиме, що росія залишить собі окуповану територію. Це означає, що порушено кордони, зневажається міжнародне право і відбувається захоплення земель - що все це буде дозволено", - наголосив німецький президент.
Крім того, Штайнмаєр засудив російські атаки на мирну цивільну інфраструктуру та мирних громадян України.
"На мою думку, це частина військової стратегії, яку ми тут бачимо. Ми маємо не просто жорстоку, агресивну війну, яка ведеться проти української армії. Ми маємо - і це стає помітнішим, чим ближче до зими - жорстоку атаку на критичну інфраструктуру і, звичайно, на мирне населення", - зазначив чиновник.
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