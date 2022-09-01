На чотирьох напрямках українські захисники змусили рф відійти - Генштаб

На Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах ЗСУ стримали ворожі штурми та змусили окупантів відійти.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні з фронту станом на 15 серпня.
Ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Люте, Іскрисківщина та Біловоди Сумської області.
На Харківському напрямку противник обстріляв з танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Світличне, Шаповалівка, Прудянка, Дементіївка, Пітомник, Великі Проходи, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Гусарівка, Базаліївка, Стара Гнилиця та Протопопівка. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Верхнього Салтова.
На Слов'янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження з артилерії різних типів недалеко від Великої Камишевахи, Бражівки, Залимана, Вернопілля, Мазанівки та Богородичного.
Вів штурмові дії у напрямку Тихоцьке – Долина, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.
На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно залучає штурмову та армійську авіацію. Зафіксовано обстріли недалеко від Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська.
На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю української оборони, здійснював обстріл з артилерії та танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого та Залізного. Завдав авіаційних ударів у районі населеного пункту Соледар. Вів наступальні бої у напрямах Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.
На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріл поблизу Срібного, Красногорівки, Опросного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар'їнки, а також авіаудар біля Красногорівки.
З метою покращення тактичного становища окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Першотравневого, успіху не мали, відійшли.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Терновате, Бурлацьке, Чарівне, Зелене Поле, Мала Токмачка, Полтавка.
Вів повітряну розвідку БпЛА біля Степногірська, Щербаків, Степного та Гуляйполя.
У напрямку населеного пункту Времівка українські воїни знешкодили розвідгрупу окупантів. Ворог вів наступальні бої у напрямку до Павлівки, успіху не мав, відійшов.
На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів. Здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Котлярове, Партизанське, Першотравневе, Благодатне, Кобзарці, Веселий Кут, Тернівка, Андріївка, Лозове. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогірки та Андріївки.
Вів повітряну розвідку БпЛА недалеко від Снігурівки, Червоного Яру та Білої Криниці.
У готовності до застосування високоточної зброї знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Люте, Іскрисківщина та Біловоди Сумської області.
На Харківському напрямку противник обстріляв з танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Світличне, Шаповалівка, Прудянка, Дементіївка, Пітомник, Великі Проходи, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Гусарівка, Базаліївка, Стара Гнилиця та Протопопівка. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Верхнього Салтова.
На Слов'янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження з артилерії різних типів недалеко від Великої Камишевахи, Бражівки, Залимана, Вернопілля, Мазанівки та Богородичного.
Вів штурмові дії у напрямку Тихоцьке – Долина, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.
На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно залучає штурмову та армійську авіацію. Зафіксовано обстріли недалеко від Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська.
На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю української оборони, здійснював обстріл з артилерії та танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого та Залізного. Завдав авіаційних ударів у районі населеного пункту Соледар. Вів наступальні бої у напрямах Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.
На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріл поблизу Срібного, Красногорівки, Опросного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар'їнки, а також авіаудар біля Красногорівки.
З метою покращення тактичного становища окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Першотравневого, успіху не мали, відійшли.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Терновате, Бурлацьке, Чарівне, Зелене Поле, Мала Токмачка, Полтавка.
Вів повітряну розвідку БпЛА біля Степногірська, Щербаків, Степного та Гуляйполя.
У напрямку населеного пункту Времівка українські воїни знешкодили розвідгрупу окупантів. Ворог вів наступальні бої у напрямку до Павлівки, успіху не мав, відійшов.
На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів. Здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Котлярове, Партизанське, Першотравневе, Благодатне, Кобзарці, Веселий Кут, Тернівка, Андріївка, Лозове. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогірки та Андріївки.
Вів повітряну розвідку БпЛА недалеко від Снігурівки, Червоного Яру та Білої Криниці.
У готовності до застосування високоточної зброї знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
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