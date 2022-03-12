На Чорнобильській АЕС розпочали ремонт електромережі

09:05 12 березня Київ, Україна

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії ООН, у четвер технічні фахівці розпочали ремонт пошкоджених ліній електропередач, які обслуговують Чорнобильську АЕС.

Електромережу було пошкоджено під час бойових дій, внаслідок чого ЧАЕС було знеструмлено. Електростанцію підключили до резервних дизель-генераторів, щоб не допустити катастрофи.



Міністр енергетики України заявив, що на початку цього тижня лінії були повністю перерізані, остання з яких була «зруйнована внаслідок бомбардування окупантами» у середу.



Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що серед дизель-генератори забезпечують резервне електропостачання об'єкта, а на підконтрольний Росії об'єкт також були доставлені додаткові запаси палива.



Інші ядерні об'єкти: Агентство також надало оновлену інформацію щодо двох інших ядерних об'єктів в Україні. Енергоситуація на Запорізькій АЕС «не змінилася», дві з чотирьох ліній електропередач пошкоджено, заявили в МАГАТЕ, додавши, що одна лінія електропередач може забезпечити зовнішні потреби електростанції і що дизель-генератори для резервного харчування готові. та доступні.



У Харкові ядерний об'єкт з дослідження, розробки та виробництва радіоізотопів для медичних та промислових цілей зазнав «додаткових збитків» після того, як на початку цього тижня він зазнав бомбардування.



Проте МАГАТЕ заявило, що ядерний матеріал на цьому об'єкті був підкритичним і запаси радіоактивного матеріалу були низькими, і агентство оцінило, що збитки не призведуть до радіологічних наслідків.