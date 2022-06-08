На ЧАЕС знову запрацювали детектори радіації

08:31 08 червня Київ, Україна

В Україні відновлено десятки радіаційних детекторів, які передають інформацію про стан із району навколо Чорнобильської АЕС.



Про це у вівторок повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Twitter.



"Більшість із 39 детекторів, що надсилають дані, тепер видно в Міжнародній інформаційній системі радіаційного моніторингу МАГАТЕ. Отримані на цей час виміри показують, що рівні радіації відповідають тим, які були виміряні до конфлікту. Вітаємо Україну", - йдеться у повідомленні.



У МАГАТЕ нагадали, що мережа радіаційного контролю в Чорнобильській зоні перестала функціонувати 24 лютого, у перший день вторгнення росії, коли російські війська окупували ЧАЕС і утримували її протягом п'яти тижнів, перш ніж залишити станцію та місто Славутич 31 березня.