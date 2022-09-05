На Бахмутському та Авдіївському напрямках успішно відбито ворожий наступ - зведення ЗСУ

Українські бійці успішно відбили наступ росії на Бахмутському та Авдіївському напрямках у Донецькій області.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у своєму ранковому зведенні 5 вересня.
Волинський та Поліський напрямки: ситуація залишається без істотних змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території білорусі.
Сіверський напрямок: ворог здійснив обстріл цивільної та військової інфраструктури понад 10 населених пунктів. Найбільше вогневого впливу зазнали Гасичівка, Янжулівка, Миколаївка, Михальчина Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Нова Гута, Середина-Буда, Бачевськ, Ястребине та Смоліне Сумської області.
Харківський напрямок: противник завдав ураження в районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Розплідник, Руська Лозова, Слобожанське, Момотове, Петрівка, Байрак, Гусарівка, Чепель та Мосьпанове. Задіяв БПЛА для коригування вогню артилерії.
Слов'янський напрямок: обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібровне, Вернопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару.
Краматорський напрямок: противник здійснив обстріли в районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного.
Бахмутський напрямок: окупанти обстріляли райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. Крім того, завдав авіаційного удару біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Соледара.
Авдіївський напрямок: ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Авдіївка та Водяне.
Новопавлівський напрямок: противник активних наступальних дій не проводив, водночас здійснював обстріл районів населених пунктів Новомихайлівка, Парасковіївка, Керменчик та Времівка.
Запорізький напрямок: ворог обстріляв райони Новополя та Новосілки.
Південнобузький напрямок: противник веде оборонні дії, здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка, Петрівка. Ворожих авіаційних ударів зазнали райони Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Става і Білого Колодязя.
Херсонська область: російські загарбники встановили заборону пересування місцевих жителів. Людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти загрожують відкривати вогонь на ураження.
Харківська область: внаслідок ефективного вогневого ураження по районах скупчення противника поблизу населених пунктів Семенівка та Куп'янськ, окупанти зазнали втрат. Зокрема, знищено один із польових складів із боєприпасами, живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються.
Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують певні рубежі та не допускають просування противника територією України.
Підрозділи наших військ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.
Угруповання Повітряних сил ЗСУ продовжує відбивати ракетно-авіаційні удари та повітряні напади противника, ефективно здійснює прикриття критичних об'єктів України.
Волинський та Поліський напрямки: ситуація залишається без істотних змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території білорусі.
Сіверський напрямок: ворог здійснив обстріл цивільної та військової інфраструктури понад 10 населених пунктів. Найбільше вогневого впливу зазнали Гасичівка, Янжулівка, Миколаївка, Михальчина Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Нова Гута, Середина-Буда, Бачевськ, Ястребине та Смоліне Сумської області.
Харківський напрямок: противник завдав ураження в районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Розплідник, Руська Лозова, Слобожанське, Момотове, Петрівка, Байрак, Гусарівка, Чепель та Мосьпанове. Задіяв БПЛА для коригування вогню артилерії.
Слов'янський напрямок: обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібровне, Вернопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару.
Краматорський напрямок: противник здійснив обстріли в районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного.
Бахмутський напрямок: окупанти обстріляли райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. Крім того, завдав авіаційного удару біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Соледара.
Авдіївський напрямок: ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Авдіївка та Водяне.
Новопавлівський напрямок: противник активних наступальних дій не проводив, водночас здійснював обстріл районів населених пунктів Новомихайлівка, Парасковіївка, Керменчик та Времівка.
Запорізький напрямок: ворог обстріляв райони Новополя та Новосілки.
Південнобузький напрямок: противник веде оборонні дії, здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка, Петрівка. Ворожих авіаційних ударів зазнали райони Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Става і Білого Колодязя.
Херсонська область: російські загарбники встановили заборону пересування місцевих жителів. Людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти загрожують відкривати вогонь на ураження.
Харківська область: внаслідок ефективного вогневого ураження по районах скупчення противника поблизу населених пунктів Семенівка та Куп'янськ, окупанти зазнали втрат. Зокрема, знищено один із польових складів із боєприпасами, живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються.
Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують певні рубежі та не допускають просування противника територією України.
Підрозділи наших військ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.
Угруповання Повітряних сил ЗСУ продовжує відбивати ракетно-авіаційні удари та повітряні напади противника, ефективно здійснює прикриття критичних об'єктів України.
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