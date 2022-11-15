На 4 українські АЕС прибудуть місії МАГАТЕ - Гроссі

08:51 15 листопада Київ, Україна

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) найближчим часом на прохання України направить місії на Рівненську, Хмельницьку та Южно-Українську атомні електростанції, а також до Чорнобильської АЕС..



Про це заявив гендиректор організації Рафаеля Гроссі, йдеться на сайті МАГАТЕ.

"На прохання України між урядом та МАГАТЕ було досягнуто домовленості про направлення груп експертів агентства з ядерної та фізичної ядерної безпеки на Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції (АЕС)".

Зазначається, що МАГАТЕ також направить свою третю таку експертну місію до Чорнобиля.



Кожна місія на початковому етапі триватиме близько тижня, сказав Гроссі, додавши, що за ними можуть йти інші, якщо це буде необхідно.