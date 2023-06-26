Заколот пригожина знищив міф про єдність росії - МЗС Італії

08:23 26 червня Київ, Україна





Про це в інтерв'ю Il Messaggero заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Спроба заколоту в росії, яку здійснив керівник приватної військової компанії "Вагнер" євген пригожин , розвіяла міф про єдність росії.Про це в інтерв'ю Il Messaggero заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Міф про єдність путінської росії закінчився. Ця внутрішня ескалація поділяє російську армію. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте та фінансуєте легіон найманців", - зазначив він.

За його словами, при цьому позиції російських військ на фронті ослабли.

"Одне можна сказати точно: сьогодні російський фронт слабший, ніж учора. Сподіваюся, тепер мир ближчий. Ми чекаємо, щоб зрозуміти наступні кроки росії в Україні", - зазначив міністр.

Таяні підкреслив, що проблеми росії, спричинені її агресією проти України, лише посилюються.

"Вторгнення в Україну виявилося бумерангом для путіна. Росіянам не вдалося перемогти, їхні плани про бліцкриг провалилися. Тепер доведеться поплатитися за проблеми та протиріччя військових", - наголосив чиновник.

Керівник італійської дипломатії не виключає, що події у росії зможуть прискорити український контрнаступ.

"Сподіватимемося, що це буде ще швидше, і українці відновлять свою незалежність", - зазначив Антоніо Таяні.

При цьому він не вважає, що потенційне повалення путінського режиму супроводжуватиметься ризиком ядерної ескалації.