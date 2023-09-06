"Заколот пригожина - це спецоперація, яку погодив путін", - Данилов

07:59 09 серпня Київ, Україна

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що заколот ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина був спецоперацією, узгодженою президентом росії володимиром путіним, щоб виявити нелояльних генералів.



Про це чиновник повідомив, відповідаючи на запитання про те, чому пригожина не покарали після бунту, адже в країні з диктатурою зазвичай не вибачають бунтівників.

"Сьогодні вже можна сказати, що це була спецоперація, погоджена з путіним. Для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані саме до путіна та його оточення", - зазначив Данилов.

Як додав секретар РНБО, вже є розуміння кількості генералів, відсторонених від виконання своїх обов'язків, частина з них перебуває за ґратами.



За його словами, розбіжності в російському суспільстві все ж таки загострюватимуться. Зокрема це може статися вже восени – взимку цього року.