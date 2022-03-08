Ми відбиваємо українські міста, незважаючи на бажання противника - Монастирський

09:54 07 березень Київ, Україна

Гостомель, Буча, Ірпінь сьогодні стають другим донецьким аеропортом – ми відбиваємо їх, незважаючи на бажання супротивника.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час включення до загальноукраїнського телемарафону.

«Ці міста ворогові дуже важливо захопити. Ми відбиваємо їх. Постійно ведуться бої у місті. З обох боків є загиблі та поранені. Але ми їх тримаємо і не даємо підійти до Києва так, як хотів би супротивник ще 5 днів тому», - зазначив Денис Монастирський.

Він також додав, що увага була прикута до евакуації мирних жителів Маріуполя та Волновахи, доставки туди гуманітарного вантажу для людей.