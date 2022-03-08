Ми відбиваємо українські міста, незважаючи на бажання противника - Монастирський
09:54 07 березень Київ, Україна
Гостомель, Буча, Ірпінь сьогодні стають другим донецьким аеропортом – ми відбиваємо їх, незважаючи на бажання супротивника.
«Ці міста ворогові дуже важливо захопити. Ми відбиваємо їх. Постійно ведуться бої у місті. З обох боків є загиблі та поранені. Але ми їх тримаємо і не даємо підійти до Києва так, як хотів би супротивник ще 5 днів тому», - зазначив Денис Монастирський.
Він також додав, що увага була прикута до евакуації мирних жителів Маріуполя та Волновахи, доставки туди гуманітарного вантажу для людей.
«Вісім важких снарядів потрапили до аеропорту. Рятувальники довго не могли загасити пожежу. Це справді чергова трагедія, яка говорить, що ворог продовжує знищувати нашу інфраструктуру, і нам доведеться відновлювати це крок за кроком далі», - зазначив міністр й бомбардування Вінниці.
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