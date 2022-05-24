"Ми обидва вбивці. Але я не вбиваю дітей та старих": глава Філіппін засудив путіна за вбивства мирних жителів в Україні

15:09 24 травня Киев, Украина

Президент Філіппін Родріго Дутерте, виступаючи на щотижневій телеконференції з членами Кабміну, розкритикував володимира путіна за вбивства мирних жителів під час російського вторгнення в Україну. За словами Дутерте, те, що путін назвав «спеціальною військовою операцією», насправді — повномасштабна війна, яку Росія веде проти суверенної держави.

«Багато хто каже, що ми з путіним обидва вбивці. Я давно казав вам, філіппінцям, що я справді вбиваю. Але я вбиваю злочинців, я не вбиваю дітей та старих людей. Ми з ним живемо у двох різних світах», - додав президент Філіппін, якого цитує The Independent.

Дутерте зазначив, що війна призвела до стрибка світових цін на нафту, від якого постраждали багато країн, у тому числі Філіппіни.



Термін президентства Дутерте спливає 30 червня. Відповідно до конституції, глава держави обирається лише на один шестирічний термін. На президентських виборах, що відбулися в травні, переміг Фердинанд Маркос, син диктатора Фердинанда Маркоса. А дочка Дутерте Сара була обрана віце-президентом.



Родріго Дутерте неодноразово висловлював підтримку російській владі та особисто путіну. Під час своєї першої з трьох зустрічей з президентом Росії в листопаді 2016 року Дутерте назвав Росії «великою країною», а Захід розкритикував «лицемірство».



Дутерте виступав за повномасштабну боротьбу з наркоторгівлею за допомогою найжорсткіших методів. За даними Amnesty International, за перші шість місяців його президентства поліцією або невідомими озброєними людьми було вбито понад сім тисяч людей. Серед загиблих, за даними правозахисників, були діти. Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування, попередньо кваліфікуючи ці позасудові розправи як злочин проти людяності.



Влітку 2021 року Дутерте також пообіцяв садити у в'язницю людей, які відмовляються проходити вакцинацію від коронавірусу.. При цьому президент зазначив, що після арешту антиприщепників «запровадить їм вакцину до сідниць». За рік раніше Родріго Дутерте дозволив поліцейським стріляти на поразку в порушників оголошеного в країні локдауну.