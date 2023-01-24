Ми не збиралися і не збираємося нападати на білорусь – Зеленський

17:50 24 січня Київ, Україна

Україна ніколи не мала наміру нападати на білорусь і не має таких планів на майбутнє. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з фінським колегою Саулі Ніїністьо.

"Ми не збиралися і не збираємося нападати на білорусь. І це головний сигнал від усього українського народу білоруському народу. Для нас важливо, щоб білорусь не втратила свою незалежність і, незважаючи на будь-який вплив когось, не вступила в цю абсолютно ганебну війну", - сказав Зеленський.

Президент також прокоментував заяву лукашенка про те, що Україна нібито пропонувала йому "пакт про ненапад".

"Все, що Україна офіційно пропонує, ви все це чуєте. Можу ще раз підтвердити: ми нападати на білорусь не збираємось та не маємо таких намірів", - додав Зеленський.

Крім того, за словами Зеленського, він упевнений, що більшість населення білорусі не хочуть воювати з українцями і тому не нападатимуть. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник керівника Офісу Президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сібіга.

"Що стосується російських військ, які можуть опинитися на території будь-якої держави, тому що вони вважають, що у них "військовий шенген", то це все залежить, мені здається, від поваги населення будь-якої держави до своєї держави, а також поваги керівництва того чи іншого іншої держави, яка може допустити чи не пускати озброєних людей на свою територію", - сказав він.

Але президент заявив, що основним завданням українців є підготовка до всіх можливих викликів. Він також звернувся до партнерів із нагадуванням, що Україні необхідне озброєння.

"Це не просто, потребуємо допомоги партнерів, тому що територія у нас дуже велика, тому є обмеження щодо кількості амуніції. Я вважаю, що за цим напрямом успіху у них не буде, якщо наступ і буде гіпотетично", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, формальний лідер білоруського режиму олександр лукашенко знову заявив про "загрози" мінську з боку Заходу, додавши, що йому нібито пропонували навіть "укласти пакт про ненапад" з Україною.