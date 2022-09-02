Ми не повинні ні з ким погоджувати деокупацію Криму, - Данилов

Україна не повинна погоджувати звільнення своїх територій з жодною державою. На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
Таким чином Данилов відповів на запитання, чи узгоджено звільнення окупованого росією Криму з Лондоном, Вашингтоном, Берліном чи Варшавою.
"Ми не повинні узгоджувати звільнення наших територій", - наголосив Данилов.
При цьому він зазначив, що, якщо йдеться про незастосування на певних етапах зброї, отриманої від США, по об'єктах на території росії - це "трохи інша справа".
Раніше повідомлялося, що Україна отримає від США дві зенітно-ракетні системи NASAMS.
Останні постачання зброї із США призначені для контрнаступу.
Таким чином Данилов відповів на запитання, чи узгоджено звільнення окупованого росією Криму з Лондоном, Вашингтоном, Берліном чи Варшавою.
"Ми не повинні узгоджувати звільнення наших територій", - наголосив Данилов.
При цьому він зазначив, що, якщо йдеться про незастосування на певних етапах зброї, отриманої від США, по об'єктах на території росії - це "трохи інша справа".
Раніше повідомлялося, що Україна отримає від США дві зенітно-ракетні системи NASAMS.
Останні постачання зброї із США призначені для контрнаступу.
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