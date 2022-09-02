Ми не повинні ні з ким погоджувати деокупацію Криму, - Данилов

11:58 02 вересня Київ, Україна

Україна не повинна погоджувати звільнення своїх територій з жодною державою. На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.



Таким чином Данилов відповів на запитання, чи узгоджено звільнення окупованого росією Криму з Лондоном, Вашингтоном, Берліном чи Варшавою.



"Ми не повинні узгоджувати звільнення наших територій", - наголосив Данилов.



При цьому він зазначив, що, якщо йдеться про незастосування на певних етапах зброї, отриманої від США, по об'єктах на території росії - це "трохи інша справа".





Раніше повідомлялося, що Україна отримає від США дві зенітно-ракетні системи NASAMS.



Останні постачання зброї із США призначені для контрнаступу.