"Ми не будемо боротися за те, щоб нас туди пустили. Ми просто економічно спробуємо вирішити цю проблему" - висловився Лукашенко щодо санкцій країн Балтії

13:39 01 вересень Київ, Україна

Олександр Лукашенко не вірить, що країни Балтії рішення про введення санкцій прийняли самостійно. Литва, Латвія та Естонія отримали дану "команду" від інших держав, вважає президент Білорусі.

Лукашенко думає, що більш матеріальні країни побоюються дій Білорусі, тому що вона може закрити кордони під Брестом і Гродно. Тому транспортувати німецькі вантажі в східному напрямку буде складніше. Однак, за словами білоруського лідера, слабкі країни Балтії слідували команді, яку їм дали, і виступили проти Білорусі.



"Їм дали команду"фас", вони й вякнули з-під паркану. Я так оцінюю", - сказав Лукашенко.



Він запевнив, що у відповідь на введені санкції будуть прийняті відповідні економічні рішення.



"Ми не будемо боротися за те, щоб нас туди пустили. Ми просто економічно спробуємо розв’язати цю проблему. Кажуть, це дорожче буде для Білорусі (переорієнтувати свої вантажі з балтійських портів на Росію - ред.). Звичайно, нам трошки буде невигідно, але ми ж домовитися можемо з росіянами за тарифами, і вони завдяки обсягам перевалки наших вантажів все одно отримають прибуток", - сказав Лукашенко.



Відзначимо, що напередодні Латвія, Литва та Естонія ввели персональні санкції проти Олександра Лукашенка та ще 29 білоруських чиновників, причетних до фальсифікацій на президентських виборах, а також до насильницьких дій під час протестів в Білорусі. Серед персон нон грата представники його апарату та адміністрації, ЦВК, МВС, Генпрокуратури, Слідчого комітету, КДБ і інших силових відомств. Цим особам заборонений в'їзд терміном на п'ять років.