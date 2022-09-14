МВФ розробляє нову кредитну програму для України

14:48 14 вересня Київ, Україна

МВФ розробляє нову довгострокову кредитну програму для України, повідомила голова Фонду Кристаліна Георгієва в інтерв'ю Центру глобального розвитку.

"Ми обговорили довгострокову співпрацю з Україною та шлях до програми, яка б принесла велику користь Україні. Ми домовилися, що місія фонду співпрацюватиме з економічною групою України протягом наступних тижнів», – розповіла вона.



При цьому вона не озвучила жодних параметрів нової програми МВФ.



Георгієва нагадала про надання Україні додаткової допомоги у 1,4 млрд доларів.

"[Зеленський] сказав, що очікує продовження співпраці Фонду з Україною у тому, де ми найкращі, – у макроекономіці, монетарній політиці. Вони протягом цих місяців звертаються до нас із дуже конкретними питаннями, продиктованими дійсністю. Що робити з доходами в тому середовищі, в якому вони опинилися? Як стабілізувати надходження, поки економіка повертається до нормальних показників? Подібні питання надходитимуть і далі", – сказала Георгієва.



Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що МВФ демонструє "досить пасивне ставлення" щодо підтримки України.