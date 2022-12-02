МВФ закликав збільшити фіндопомогу Україні

07:42 02 грудня Київ, Україна

Експерти вважають, що через атаки окупантами по об'єктах енергоінфраструктури Україна потребуватиме більшої допомоги, ніж зараз.

Про це у четвер, 1 грудня, заявила голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва

Вона висловила сподівання, що міжнародні партнери продовжуватимуть надавати необхідну підтримку Україні.

"Україна не може прожити цей рік без фінансової підтримки", - наголосила вона, високо оцінивши кроки, які Україна робить для запровадження чітких механізмів відстеження потоків допомоги в країну та забезпечення звітності за величезні суми.

Георгієва зазначила, що МВФ вже надав Україні $2,7 мільярда екстреного фінансування та погодив моніторингову програму, яка відкриє шлях до офіційної програми фінансування.

"Ми у МВФ наполегливо працюємо, щоб посилити власну підтримку України. Україна у жахливій ситуації з погляду доступу до електроенергії, опалення, води. Темно, холодно, страшно через бомбардування", - підкреслила глава МВФ.

Вона ж зазначила, що за попередніми підрахунками, атака Росії на громадянську інфраструктуру України збільшила обсяг допомоги, якої потребує країна, щонайменше на $1 мільярд.

У свою чергу, президент Світового банку Девід Малпас повідомив, що Світовий банк виділив Україні $18 мільярдів, причому значна частина з них надійшла зі Сполучених Штатів та Європи.

Він додав, що не помітив втоми світової спільноти від необхідності надавати допомогу Україні, незважаючи на величезні витрати на війну. У той самий час " гігантське розчарування " Росією через продовження нею війни зростає.