МВФ призначив нового постпреда в Україні

16:56 30 червня Київ, Україна

Провідний економіст Міжнародного валютного фонду (МВФ) в ОАЕ Ваграм Степанян призначений на посаду постійного представника МВФ в Україні.

Про це йдеться в заяві постійного представництва Міжнародного валютного фонду в Україні.

"Міжнародний валютний фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні. На цій посаді він змінив Йосту Люнгмана", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням постійного представництва МВФ в Україні, Степанян приступив до виконання своїх службових обов'язків 28 червня ц.р.



Люнгман повертається в штаб-квартиру МВФ після чотирьох років на посаді постійного представника МВФ в Україні.



Зміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу МВФ.



Як наголошується на сайті Міжнародного валютного фонду, Ваграм Степанян є громадянином Вірменії, працює в МВФ протягом 12 років. До призначення постійним представником Фонду в Україні він був головним економістом МВФ в ОАЕ. Крім того, Степанян працював над грошово-кредитними, фіскальними і структурними реформами в Албанії, Чорногорії, Угорщині, Румунії, Омані та багатьох інших країнах. До приходу в МВФ Степанян працював у Світовому банку.