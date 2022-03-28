МВФ призначив нового постпреда в Україні

Провідний економіст Міжнародного валютного фонду (МВФ) в ОАЕ Ваграм Степанян призначений на посаду постійного представника МВФ в Україні.
Про це йдеться в заяві постійного представництва Міжнародного валютного фонду в Україні.
За повідомленням постійного представництва МВФ в Україні, Степанян приступив до виконання своїх службових обов'язків 28 червня ц.р.
Люнгман повертається в штаб-квартиру МВФ після чотирьох років на посаді постійного представника МВФ в Україні.
Зміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу МВФ.
Як наголошується на сайті Міжнародного валютного фонду, Ваграм Степанян є громадянином Вірменії, працює в МВФ протягом 12 років. До призначення постійним представником Фонду в Україні він був головним економістом МВФ в ОАЕ. Крім того, Степанян працював над грошово-кредитними, фіскальними і структурними реформами в Албанії, Чорногорії, Угорщині, Румунії, Омані та багатьох інших країнах. До приходу в МВФ Степанян працював у Світовому банку.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі