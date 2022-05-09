МВС України отримало 32 тисячі звернень щодо розшуку російських солдатів

07:49 09 травня Київ, Україна

Разом близько 32 тисяч звернень з розшуку солдатів росії отримало Міністерство внутрішніх справ України.



Близько 12 тисяч таких звернень надійшли на "гарячу лінію" довіри відомства.



Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів у ефірі "24 каналу".



"Я б не сказав, що це зараз таке масове явище. Справді, була велика така масовість десь на початку березня, а зараз це вже більш звичайна ситуація. Справді, ми отримали близько 12 тисяч звернень, навіть, можливо, більше, на нашу лінію довіри, яка була створена саме для російських громадян, і понад 20 тисяч цих звернень ми отримали з такого спецбота від телеграм-каналу: "Шукай своїх" - Віктор Андрусів.



"Ми навіть дзвонимо часто і питаємо, чому, наприклад, ви це пишете, чому ви не можете своїх розпитати, – і вони кажуть, що їм брешуть. Тобто там є таке розуміння. І з огляду на такі обсяги, я думаю, що насправді це розуміння дуже сильно зростає в рф, просто це не виражається, так само як у Радянському Союзі" - Віктор Андрусів.



Відповідаючи на запитання, що росіяни запитують у МВС, і що вони хочуть від представників української влади, він зазначив, що ці особи залишають контакти своїх солдатів – чоловіків, синів, яких вони шукають, і щодо яких вони не мають жодної інформації.