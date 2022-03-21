МВС: ситуація на білоруському кордоні може загостритися

10:11 20 березня Київ, Україна

Тривожні сигнали з Білорусі - на кордоні сконцентровано нову партію військової техніки РФ, тоді як білоруські дипломати терміново виїжджають з України.

 
На білорусько-українському кордоні зафіксовано велику кількість російської техніки, готується новий наступ до Києва. Про це в ефірі українського телеканалу повідомив радник Міністра МВС Вадим Денисенко.
"Загалом ми розуміємо, де вони заходять, куди вони заходять, ми розуміємо, що росіяни не залишають ідеї зробити ще одну спробу штурму міста Київ. Ну що ж, будемо з ними воювати", – зазначив Вадим Денисенко.
Неприємним сигналом для України є те, що білоруські дипломати раптово покинули територію України.. Це може означати підготовку білоруської армії до війни проти України. На думку радника міністра МВС, ймовірність участі білоруських військ за Росії значно збільшилися.
“Я б оцінював ситуацію можливості втягування Білорусі у військовий конфлікт як 60 на 40. Ще тиждень тому було 40 на 60, але все ж таки я думаю, що Лукашенко робитиме все від себе залежне для того, щоб не входити до прямих бойових дій білоруської армії. Армія у нього відносно невелика, вся армія білорусів налічує приблизно 40 тисяч людей. Це вся армія, щоб ми розуміли, включаючи тили, госпіталі тощо. У принципі, на заході ми готові до їхнього вторгнення, ми готові до того, що білоруси можуть перейти наш кордон. Але для нас це точно не потрібне”, - прокоментував радник міністра МВС.