МВС розширює спектр онлайн-послуг

16:53 04 грудня Київ, Україна

Міністерство внутрішніх справ України з метою збереження здоров'я громадян та запобігання поширенню коронавірусної інфекції, збільшило кількість онлайн-послуг.
 
Про це повідомляє пресслужба МВС.
"У період пандемії сервісні центри МВС хвилюються за здоров'я кожного свого відвідувача. Тому ми постійно збільшуємо кількість послуг, які можна отримати з дому", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що за допомогою онлайн-сервісу "кабінет водія" можна:

- замовити обмін і відновлення водійського посвідчення;

- перевірити авто по VIN-коду;

- сплатити штрафи;

- верифікувати дані;

- призначити належного користувача.

Повідомляється, що також на сайті Головного сервісного центру МВС можна:

- записатися в е-чергу;

- замовити довідку про відсутність судимостей;

- пройти тест на знання правил дорожнього руху;

- перевірити свої документи.