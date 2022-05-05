МВС розширює спектр онлайн-послуг

16:53 04 грудня Київ, Україна

Міністерство внутрішніх справ України з метою збереження здоров'я громадян та запобігання поширенню коронавірусної інфекції, збільшило кількість онлайн-послуг.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"У період пандемії сервісні центри МВС хвилюються за здоров'я кожного свого відвідувача. Тому ми постійно збільшуємо кількість послуг, які можна отримати з дому", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за допомогою онлайн-сервісу "кабінет водія" можна:



- замовити обмін і відновлення водійського посвідчення;



- перевірити авто по VIN-коду;



- сплатити штрафи;



- верифікувати дані;



- призначити належного користувача.



Повідомляється, що також на сайті Головного сервісного центру МВС можна:



- записатися в е-чергу;



- замовити довідку про відсутність судимостей;



- пройти тест на знання правил дорожнього руху;



- перевірити свої документи.