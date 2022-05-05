МВС розширює спектр онлайн-послуг

Міністерство внутрішніх справ України з метою збереження здоров'я громадян та запобігання поширенню коронавірусної інфекції, збільшило кількість онлайн-послуг.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Відзначається, що за допомогою онлайн-сервісу "кабінет водія" можна:
- замовити обмін і відновлення водійського посвідчення;
- перевірити авто по VIN-коду;
- сплатити штрафи;
- верифікувати дані;
- призначити належного користувача.
Повідомляється, що також на сайті Головного сервісного центру МВС можна:
- записатися в е-чергу;
- замовити довідку про відсутність судимостей;
- пройти тест на знання правил дорожнього руху;
- перевірити свої документи.
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