МВС прокоментувало пошкодження Кримського мосту



Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Кримський міст - це ключова логістична ланка, яка пов'язує росію з Кримом, а далі вже з Херсонською областю. Станом на сьогодні офіційно заявлено росіянами, що він закритий... Логістично у них різко ускладнюється постачання всього, що тільки можна, від продовольства та пального, до постачання зброї до Криму та Херсонської області.. Для нас це великий плюс", - наголосив Денисенко.