МВС прокоментувало пошкодження Кримського мосту
13:52 08 жовтня Київ, Україна
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що пошкодження Кримського мосту суттєво ускладнює окупантам постачання всього необхідного на півострів, у тому числі й зброї.
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
"Кримський міст - це ключова логістична ланка, яка пов'язує росію з Кримом, а далі вже з Херсонською областю. Станом на сьогодні офіційно заявлено росіянами, що він закритий... Логістично у них різко ускладнюється постачання всього, що тільки можна, від продовольства та пального, до постачання зброї до Криму та Херсонської області.. Для нас це великий плюс", - наголосив Денисенко.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі