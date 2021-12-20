МВС: потрібно збільшити штраф за образу поліцейських

Заступник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що розроблений законопроект, покликаний посилити відповідальність громадян за образу співробітників поліції при виконанні, а саме, збільшити штраф до 3400 грн.
За його словами, зараз за невиконання вимог поліцейського, коли його ображають - це лише 136-255 гривень штрафу. У МВС запропонували Верховній Раді збільшити розмір штрафів до 1700-3400 гривень.
Нагадаємо, в МВС підвищать штрафи за плювки в поліцейських. У Міністерстві внутрішніх справ приступили до роботи над законопроектом про захист поліцейських від образ.
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