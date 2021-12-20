МВС: потрібно збільшити штраф за образу поліцейських

18:10 23 липень Київ, Україна

Заступник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що розроблений законопроект, покликаний посилити відповідальність громадян за образу співробітників поліції при виконанні, а саме, збільшити штраф до 3400 грн.

За його словами, зараз за невиконання вимог поліцейського, коли його ображають - це лише 136-255 гривень штрафу. У МВС запропонували Верховній Раді збільшити розмір штрафів до 1700-3400 гривень.

«Якщо депутати нас підтримають ... я хочу подивитися, як вони будуть реагувати, якщо їм будуть плювати в обличчя, якщо депутатів будуть ображати, і вони нічого не зможуть зробити, коли їм треба стояти годинами і вислуховувати всі ці дурниці », - заявив він.

Нагадаємо, в МВС підвищать штрафи за плювки в поліцейських. У Міністерстві внутрішніх справ приступили до роботи над законопроектом про захист поліцейських від образ.