МВС почало боротьбу з передвиборними махінаціями

Глава МВС Арсен Аваков розпочав боротьбу з порушеннями виборчого законодавства. Хоч місцеві вибори в Україні відбудуться в кінці жовтня, вже зараз видно протизаконні дії. Про це він повідомив сьогодні в Вишгороді.
"Ми вже зараз бачимо в деяких регіонах активність, неадекватну виборчого законодавства: побудова сіток, використання підкупу виборців і так далі", - сказав він.
Глава МВС зазначив, що цим питанням займається спеціальний підрозділ Нацполіціі.
Глава МВС вказано на необхідність скорегувати деякі положення Кримінального кодексу, коли мова йде про перереєстрацію людей напередодні виборів, "тобто те, що прийшло на зміну відкріпними талонами".
Нагадаємо, місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.
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