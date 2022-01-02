МВС почало боротьбу з передвиборними махінаціями

Глава МВС Арсен Аваков розпочав боротьбу з порушеннями виборчого законодавства. Хоч місцеві вибори в Україні відбудуться в кінці жовтня, вже зараз видно протизаконні дії. Про це він повідомив сьогодні в Вишгороді.

"Ми вже зараз бачимо в деяких регіонах активність, неадекватну виборчого законодавства: побудова сіток, використання підкупу виборців і так далі", - сказав він.

Глава МВС зазначив, що цим питанням займається спеціальний підрозділ Нацполіціі.

"Ми дуже розраховуємо, що пару-трійку публічних покарань таких діячів призведе до того, що баланс в системі буде збережений, і використання сіток не буде реалізоване", - підкреслив Аваков.

Глава МВС вказано на необхідність скорегувати деякі положення Кримінального кодексу, коли мова йде про перереєстрацію людей напередодні виборів, "тобто те, що прийшло на зміну відкріпними талонами".

"Якщо я живу в Василькові, а на момент виборів пішов і перереєструвався де-небудь в Броварах, тому що там моя подруга балотується в мери, наприклад. Щоб припинити таке ми даємо одну маленьку правку ", - пояснив Аваков. "У всіх інших випадках, ми бачимо, що після консультацій з ЦВК і з Громадянською мережею" Опора ".., ми бачимо, що ми можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори. І закликаємо всіх учасників виборчого процесу триматися в рамках закону", - уклав він.

Нагадаємо, місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.