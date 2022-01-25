Чоловікам дозволили йти в "декрет" - Зеленський підписав указ

Згідно з підписаним указом президентом України Володимиром Зеленським, в Україні зрівнюються права матері і батька в отриманні декретної відпустки.
Крім того, документом також дозволяється брати одноразову оплачувану відпустку на 14 днів при народженні дитини.
Про це повідомляє Офіс Президента.
Повідомляється, що документ покликаний забезпечити рівні можливості для чоловіків і жінок в питанні поєднання роботи з сімейними обов'язками.
Крім того, документом також дозволяється брати одноразову оплачувану відпустку на 14 днів при народженні дитини.
Про це повідомляє Офіс Президента.
Повідомляється, що документ покликаний забезпечити рівні можливості для чоловіків і жінок в питанні поєднання роботи з сімейними обов'язками.
Офіс Президента говорить, що таким чином був закріплений дискримінаційний підхід, згідно з яким право батька або інших родичів на відпустку по догляду за дитиною могла делегувати тільки мати.
Законом також визначено відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків.
Така відпустка буде надаватися комусь одному:
Така відпустка буде надаватися комусь одному:
- чоловікові, дружина якого народила дитину;
- батькові дитини, якщо він не одружений з матір'ю дитини, але проживає спільно;
- бабусі або дідові, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за нею.
Законопроєкт також гарантує рівне право на додаткову відпустку для матерів і батьків, чиї діти, в тому числі повнолітні, з дитинства мають інвалідність підгрупи А I групи.
Також батьки-одинаки (або в разі тривалого лікування матері) зможуть розраховувати на скорочення робочого дня, поки їхні діти не досягнуть 14-річного віку.
Також батьки-одинаки (або в разі тривалого лікування матері) зможуть розраховувати на скорочення робочого дня, поки їхні діти не досягнуть 14-річного віку.
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