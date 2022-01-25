Чоловікам дозволили йти в "декрет" - Зеленський підписав указ

20:41 06 травень Київ, Україна





Крім того, документом також дозволяється брати одноразову оплачувану відпустку на 14 днів при народженні дитини.



Про це повідомляє Офіс Президента.



Повідомляється, що документ покликаний забезпечити рівні можливості для чоловіків і жінок в питанні поєднання роботи з сімейними обов'язками. Згідно з підписаним указом президентом України Володимиром Зеленським, в Україні зрівнюються права матері і батька в отриманні декретної відпустки.Крім того, документом також дозволяється брати одноразову оплачувану відпустку на 14 днів при народженні дитини.Про це повідомляє Офіс Президента.Повідомляється, що документ покликаний забезпечити рівні можливості для чоловіків і жінок в питанні поєднання роботи з сімейними обов'язками.

"Раніше така відпустка батькові дитини, бабусі, дідусеві або іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, надавалася на підставі довідки з місця роботи або навчання матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну її декрету", - сказано в повідомленні.

Офіс Президента говорить, що таким чином був закріплений дискримінаційний підхід, згідно з яким право батька або інших родичів на відпустку по догляду за дитиною могла делегувати тільки мати.

"Закон, який підписав глава держави, вводить новий вид відпустки - одноразову відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, яка оплачується коштом роботодавця", - заявили в ОП.

Законом також визначено відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків.



Така відпустка буде надаватися комусь одному:

чоловікові, дружина якого народила дитину;

батькові дитини, якщо він не одружений з матір'ю дитини, але проживає спільно;

бабусі або дідові, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за нею.

Законопроєкт також гарантує рівне право на додаткову відпустку для матерів і батьків, чиї діти, в тому числі повнолітні, з дитинства мають інвалідність підгрупи А I групи.



Також батьки-одинаки (або в разі тривалого лікування матері) зможуть розраховувати на скорочення робочого дня, поки їхні діти не досягнуть 14-річного віку.