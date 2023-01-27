Мустафа Найєм очолить Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
19:09 27 січня Київ, Україна
Заступника міністра інфраструктури Мустафу Найєма призначили головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, в Агентстві відновлення продовжиться робота у рамках стратегічного плану післявоєнного відновлення.
"Це складний та комплексний процес, який включатиме десятки тисяч об'єктів для відновлення у всіх галузях. Ключові завдання – запуск фактичної роботи з першими об'єктами відновлення, відпрацювання механізму взаємодії з донорами – урядами країн, міжнародними фінансовими інститутами, неурядовими організаціями”, – сказав Кубраков.
Агентство також координуватиме запити від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення.
"Ми розуміємо, що одне з головних питань, яке ставить суспільство - прозорість та підзвітність процесів відновлення. Можу сказати, що у найближчі два місяці в системі Агентства має запрацювати Антикорупційний офіс у центрі та регіонах", - зазначив міністр.
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