Мустафа Найєм очолить Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

19:09 27 січня Київ, Україна

Заступника міністра інфраструктури Мустафу Найєма призначили головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.



За його словами, в Агентстві відновлення продовжиться робота у рамках стратегічного плану післявоєнного відновлення.

"Це складний та комплексний процес, який включатиме десятки тисяч об'єктів для відновлення у всіх галузях. Ключові завдання – запуск фактичної роботи з першими об'єктами відновлення, відпрацювання механізму взаємодії з донорами – урядами країн, міжнародними фінансовими інститутами, неурядовими організаціями”, – сказав Кубраков.

Агентство також координуватиме запити від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення.