Чи може Лукашенко розпочати збройну агресію проти України

15:26 14 лютий Київ, Україна

Схоже, весь світ перебуває в очікуванні на війну Росії з Україною. Західні медіа з регулярною періодичністю публікують різні плани нападу на Україну, Росія то стягує війська до кордонів, то відводить їх, а в Білорусі продовжуються російсько-білоруські навчання «Союзна рішучість – 2022».

Один із можливих сценаріїв початку конфлікту – черговий «розіп'ятий хлопчик», тобто провокація на кордоні, після якої в Україну увійдуть російські «миротворці», чи просто війська. В той же час, ймовірно, що провокацію буде здійснено на кордоні Білорусі та України.. Мовляв, це у разі чого дасть змогу залучити війська ОДКБ. Хоча РФ може впоратися і без них, за словами генсека НАТО Йєнса Столтенберга, там вже близько 30 тис. військових ЗС РФ, а також техніка.

«Союзна рішучість – 2022», активна фаза яких розпочалася 10 лютого, – схоже, найдивовижніші військові навчання Білорусі та Росії. По-перше, до останнього дня засекречено їхню мету, хоча раніше такі плани оприлюднилися заздалегідь, щоб уникнути пліток та інсинуацій. По-друге, спочатку повідомляли, що ці навчання здійснюють у відповідь на події в Казахстані, де, за офіційною версією, «купка іноземних бойовиків та терористів» намагалася повалити владу. Хоча спочатку було очевидно, що події в Казахстані – успішна спроба «посунути» Назарбаєва, але слова про «бойовиків» ухопилися.



Проте казахська версія не витримує критики. Росія перекинула в Білорусь винищувачі СУ-35С, ракетні комплекси «Іскандер», танки Далекого Сходу, системи залпового вогню «Ураган» та ППО С-400. Дивовижний набір озброєння, абсолютно непридатний для умов

"Міського бою". І, як завжди, у Білорусі обговорюють, чи залишать російські війська територію країни після навчань.

Чи використовують цю наступальну зброю? Сценарій із провокацією на білорусько-українському кордоні для Лукашенка зараз вигідний. Так, йому не завадила б маленька війна, але для внутрішнього побуту.



Справа в тому, що після серпня 2020 року у Білорусі нічого не закінчилося. Звичайно,



І тут Лукашенко опинився у «вилці». З одного боку, цей референдум йому не потрібен – він вимушений, зумовлений «сочинськими домовленостями» з Путіним. З іншого боку, Лукашенко не може його «програти», бо ця електоральна кампанія водночас є «вотумом довіри» до нього самого. І якщо він програє, це ще більше розхитає і так хитку вертикаль влади та силовиків. І водночас стане своєрідною перемогою опозиції. Ну а також – тригер для можливих протестів.



Один із варіантів позбутися непотрібного референдуму — запровадити в країні воєнний стан, на час якого скасовуються будь-які вибори та плебісцити. Тому Лукашенку зараз не завадила б війна. Парадокс лише в тому, що за наявності війни йому не потрібні реальні бойові дії. Бо з прагматичного погляду війна з Україною Лукашенку вкрай невигідна. Київ, як не дивно, досі залишається одним із Справа в тому, що після серпня 2020 року у Білорусі нічого не закінчилося. Звичайно, Лукашенко за допомогою російського президента (у розпал протестів Путін дав йому $1,5 млрд кредиту і сформував на кордоні з Білоруссю «резерв» із російської Нацгвардії, готовий зайти в країну, щоб допомогти диктатору) начебто «пацифікував» країну і перетворив її в поліцейську державу Проте невдоволення владою нікуди не зникло, воно набуло «партизанських» форм. Більшість білорусів тримають дулю в кишені і чекають найменшого шансу, щоб її показати. В обмін на допомогу з придушенням протестів, за «Сочинськими домовленостями», Лукашенко зобов'язався змінити Конституцію Білорусі та скласти з себе низку повноважень. Весь 2021 рік білоруська влада вигадувала варіант Основного Закону, який дозволяє йому «піти, але не йти».І тут Лукашенко опинився у «вилці». З одного боку, цей референдум йому не потрібен – він вимушений, зумовлений «сочинськими домовленостями» з Путіним. З іншого боку, Лукашенко не може його «програти», бо ця електоральна кампанія водночас є «вотумом довіри» до нього самого. І якщо він програє, це ще більше розхитає і так хитку вертикаль влади та силовиків. І водночас стане своєрідною перемогою опозиції. Ну а також – тригер для можливих протестів.Один із варіантів позбутися непотрібного референдуму — запровадити в країні воєнний стан, на час якого скасовуються будь-які вибори та плебісцити. Тому Лукашенку зараз не завадила б війна. Парадокс лише в тому, що за наявності війни йому не потрібні реальні бойові дії. Бо з прагматичного погляду війна з Україною Лукашенку вкрай невигідна. Київ, як не дивно, досі залишається одним із

джерел «неросійських» грошей режиму.

За всієї демократичної риторики Україна не приєдналася до західних санкцій проти режиму в Мінську, у відповідь на слова Лукашенка про «російський Крим» не запровадила жодних торговельно-економічних обмежень і взагалі поводиться в торгівлі так, ніби нічого не сталося.



Звичайно, для України «своя сорочка ближче до тіла», і відмова, наприклад, мера Львова Андрія Садового купувати білоруські автобуси — швидше

виняток, а не правил про. Але білоруси починають невдоволено поглядати на Київ як на «спонсора режиму Лукашенка».

Чи готова білоруська армія до реальних бойових дій — теж велике питання, яке передбачає очевидну відповідь: не готова. Навіть нефахівці розуміють, що у разі прямого зіткнення з ЗСУ, ВС РБ явно програють. По-перше, сама концепція білоруських збройних сил уточнена на оборонні, а не наступальні дії. По-друге, на відміну від української, білоруська армія не має досвіду реальних бойових дій. По-третє, білоруські війська, як з'ясувалося, погано оснащені технічно — про це свідчать і слова Лукашенка, що він не проти купити всю російську техніку, завезену в країну в рамках навчань «Союзна рішучість — 2022», і той факт, що для перекидання білоруських миротворців до Казахстану та назад знадобилися літаки ЗС РФ.



Одна з останніх новин, що яскраво ілюструє технічне оснащення білоруської армії, — рапорт Держкомвійськпрому про те, що у 2021 році війська були поповнені «понад 600 одиниць нових зразків озброєння». Цифра вражає, але якщо поглянути на асортимент, то «озброєнням» можна вважати лише чотири радіоелектронні рушниці для боротьби з БПЛА і чотири автоматизовані дистанційно керовані спостережно-вогневі комплекси «АДУНОК». Інші «більше 600 одиниць нових зразків озброєння» — засоби зв'язку (374), оптоволоконний кабель (120 комплектів), апаратура шифрування, комплекс автоматизації та інше. Тобто те, що точно не стріляє.



А найголовніше – «низький рівень бойової та політичної підготовки», тобто морального духу білоруських солдатів. Білоруси не хочуть воювати з Україною. Вони вважають українців друзями, а чи не ворогами.



Звичайно, незалежної соціології в Білорусі немає, але британський аналітичний центр Chatham House регулярно здійснює інтернет-опитування громадської думки серед міського населення. Їх можна вважати репрезентативними, оскільки частка міського населення республіці – 75%. В останньому опитуванні, проведеному у листопаді 2021 року, соціологи використали Богардусову шкалу соціальної віддаленості. Її суть у тому, що людям пропонували оцінити, кого вони сприймають як родича (1 бал), друга (2), сусіда (3), колегу (4), громадянина країни (5), туриста (6) або взагалі не сприймають.. 7). Українці за цією шкалою набрали приблизно 0,5 бала за рівня максимального неприйняття 7 балів. Тобто більшість білорусів сприймають українців як друзів чи родичів.



Безумовно, є побоювання, що Лукашенко спробує «напружити» державні засоби масової інформації, які роздмухуватимуть істерію навколо України, ліпитимуть з неї образ ворога та закликатимуть населення до «мобілізації», щоб шляхом військового конфлікту «консолідувати суспільство навколо лідера перед зовнішньою загрозою».. Проте такі побоювання справді безпідставні, а міць білоруської пропаганди

дуже перебільшена.

Відповідно до того ж опитування Chatham House, у Білорусі Лукашенка підтримують лише 27% населення. Державним ЗМІ довіряють лише 19% опитаних — на 8% менше за Лукашенка. Якщо брати у розрізі шанувальників, то лукашенківській пропаганді не довіряє 40% його електорату!



Та й сам Лукашенко опинився у ролі того ж хлопчика, який кричав «вовки, вовки», а коли ті справді з'явилися, йому ніхто не повірив. Лукашенко стільки разів звинувачував Київ у перекиданні зброї до Білорусі, ловив міфічні «джипи з бойовиками» з боку України та «знаходив» різноманітні «візитки Яроша» та схрони з вибухівкою, що тепер, навіть якщо він заявить про напад з боку ЗСУ і навіть якщо це буде правдою – йому ніхто не повірить.



У недавньому інтерв'ю російському пропагандисту Соловйову Лукашенко заявив, що війна з Україною, якщо вона буде, триватиме три-чотири дні. Вона справді стільки продовжуватиметься, якщо Лукашенко вирішить напасти на Україну силами своєї армії. Водночас, схоже, що весь тягар «військових дій» доведеться здебільшого на українські інженерні війська, яким доведеться терміново зводити табори для «військовополонених» білорусів.



Повернемося до слів Столтенберга про те, що Росія перекинула до Білорусі 30 тис.. солдатів. Вся білоруська армія налічує 60 тис. осіб разом із вільнонайманим персоналом, і чисельність російських військ у половину білоруської армії — це досить серйозно.. Тому слова про те, що Лукашенко втратив правосуб'єктність та контроль за своєю територією, у чомусь правдиві. І у разі провокації на кордоні та конфлікту ЗСУ навряд чи доведеться зіткнутися з білоруською армією — швидше, із російською.



Але російська армія підпорядковується не Лукашенку і діятиме незалежно від його «хотелок», а так, як накаже командування у Москві. Якщо Росія вирішить влаштувати провокацію та почне вводити в Україну «миротворців», то вона може зробити на будь-якій ділянці кордону, не обов'язково білоруського. А якщо провокацію – без узгодження зі «старшим братом» – влаштує Лукашенко, є шанс, що російські війська з місця не зрушать.



Проте ймовірність «самостійної гри» Лукашенка майже неможлива. Якщо він влаштує провокацію і не повідомить про це «союзнику» і спробує втягнути у війну Росію можлива й інша операція — з примусу до самого Лукашенка. Як висловився із цього приводу білоруський військовий експерт Ягор Лебядок, російським десантникам байдуже, яку резиденцію брати — у Києві чи Мінську.



Якщо з боку Білорусі щодо України і станеться агресія, то це буде російська агресія.. Білоруси війни не хочуть. Але, на жаль, Лукашенко зробив усе, щоб їх про це ніхто не питав.