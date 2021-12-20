МОЗ: відбулося перше засідання Медичної ради

Медична рада при Міністерстві охорони здоров'я почав роботу, головне його завдання - реформування медицини.

«Вчора в Міністерстві охорони здоров'я відбулося перше засідання Медичної ради. Основне його завдання - поради щодо реформування медицини, втілення медичних технологій, розвиток нових технологій, питання освіти. Це стосується і реформування окремих галузей високоспеціалізованої допомоги, психіатричної медичної допомоги, протитуберкульозної допомоги, як фінансувати ті чи інші невеликі районні лікарні », - сказав Степанов.