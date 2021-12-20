МОЗ: відбулося перше засідання Медичної ради

Медична рада при Міністерстві охорони здоров'я почав роботу, головне його завдання - реформування медицини.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у вівторок, 14 липня.
За його словами, Медична рада збиратиметься двічі на місяць.
За його словами, Медична рада збиратиметься двічі на місяць.
Глава МОЗ додав, що заступником голови Медичної ради обрано кардіохірург Василь Лазоришинець, секретарем - анестезіолог Сергій Дубров.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі