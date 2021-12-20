МОЗ: розроблений план захисту ліків від підробок

16:08 24 липень Київ, Україна

Підробка лікарських засобів в Україні далеко не остання проблема, близько 10% фармринку - фальсифікат. Світова практика показує, що боротися з цим можна, завдяки впровадженню системи 2D-кодування лікарських засобів.

"Вчора провів зустріч з представниками відомих фармацевтичних компаній. Завдання зустрічі - обговорити план дій МОЗ на фармринку. Що відбувається. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 10% ліків на українському ринку є підробками. Це великий ризик для пацієнтів ... Перше, що ми обговорили - впровадження 2D-кодування на всіх зареєстрованих в Україні ліків. Це світова практика. Воно наноситься під час виробництва, заноситься код в загальну систему і відстежується шлях до аптеки ", - розповів міністр на брифінгу.

Міністр зазначив, що впровадження такої системи, дозволить значно зменшити кількість фальсифікату ліків на українському ринку. Це не швидке вирішення. Знадобиться 2-2,5 року, щоб повністю перейти на 2D-кодування. Деякі компанії вже мають обладнання.