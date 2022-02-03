Москва веде витончену кампанію інформаційної війни проти України

09:11 03 лютий Київ, Україна





Страшилки останніх днів включали твердження про те, що українські спецпризначенці планують розпочати так звані атаки під чужим прапором на Донбасі, щоб виправдати військові дії НАТО, і що Сполучені Штати планують атакувати Росію під час зимових Олімпійських ігор у Китаї.



За їхніми словами, основне посилання полягає в тому, що НАТО і Київ становлять серйозну загрозу для Росії.



Москва веде витончену та багатогранну кампанію інформаційної війни проти України з 2014 року, коли внаслідок народного повстання було повалено президента України Віктора Януковича, союзника російського лідера Володимира Путіна. Незабаром після повалення Януковича, відповідальність за яке Москва поклала на Захід, Росія анексувала український Кримський півострів і захопила частину Донбасу, використовуючи озброєних маріонеток.



Західні лідери побоюються, що Путін готовий вторгнутися в Україну, якщо йому не вдасться досягти бажаних поступок від Сполучених Штатів і НАТО, що фактично створить для Росії сферу впливу, подібну до радянської епохи, у Східній Європі. Серед ключових вимог Путіна є гарантія того, що НАТО ніколи не буде розширюватися на схід. Російські офіційні особи заперечують, що мають якісь наміри вторгнутися в сусідню країну, незважаючи на безпрецедентне масове нарощування військової могутності вздовж кордонів України. Кремль нарощує дезінформаційний наступ, спрямований на деморалізацію України та західних держав, використовуючи російські державні мовні компанії та тролів у соціальних мережах, щоб зобразити Захід як агресора, а уряд - як маріонетку НАТО , кажуть західні офіційні особи та фахівці з інформаційних війн.Страшилки останніх днів включали твердження про те, що українські спецпризначенці планують розпочати так звані атаки під чужим прапором на Донбасі, щоб виправдати військові дії НАТО, і що Сполучені Штати планують атакувати Росію під час зимових Олімпійських ігор у Китаї.За їхніми словами, основне посилання полягає в тому, що НАТО і Київ становлять серйозну загрозу для Росії.Москва веде витончену та багатогранну кампанію інформаційної війни проти України з 2014 року, коли внаслідок народного повстання було повалено президента України Віктора Януковича, союзника російського лідера Володимира Путіна. Незабаром після повалення Януковича, відповідальність за яке Москва поклала на Захід, Росія анексувала український Кримський півострів і захопила частину Донбасу, використовуючи озброєних маріонеток.Західні лідери побоюються, що Путін готовий вторгнутися в Україну, якщо йому не вдасться досягти бажаних поступок від Сполучених Штатів і НАТО, що фактично створить для Росії сферу впливу, подібну до радянської епохи, у Східній Європі. Серед ключових вимог Путіна є гарантія того, що НАТО ніколи не буде розширюватися на схід. Російські офіційні особи заперечують, що мають якісь наміри вторгнутися в сусідню країну, незважаючи на безпрецедентне масове нарощування військової могутності вздовж кордонів України.

"Барабанний бій кремлівської пропаганди теж стає помітно гучнішим", - каже Євген Федченко, співзасновник сайту перевірки фактів StopFake.org, який відстежує російську дезінформацію.

"За останні вісім років Москва змогла розгорнути проти України вражаючий арсенал інформаційної зброї, що розширюється. Вони варіювалися від невеликих армій онлайн-тролів до щедро фінансованих основних ЗМІ, які поєднують у собі виробничі цінності світового рівня із часто майже повною відсутністю журналістської етики. Кожен окремий елемент діє під прямим чи непрямим контролем Кремля. Водночас вони повторюють і посилюють варіації одних і тих же старанно підібраних повідомлень, покликаних виправдати чи іншим чином підтримати неоголошену війну Росії в Україні", - написав Федченко в експертному коментарі для американського дослідницького інституту Atlantic Council.

Інші аналітики також кажуть, що Кремль докладає величезних зусиль, щоб спробувати контролювати наратив в Україні та адаптувати повідомлення для росіян та ключової аудиторії за межами Росії.



Том Саузерн – директор спеціальних проєктів Центру інформаційної стійкості (CIR), британської неурядової організації, яка розкриває дезінформаційну діяльність. Саузерн сказав британським репортерам, що в інформаційній війні Кремля є дві сторони – «що просувається в Україні та що просувається щодо України». Він сказав, що кремлівські пропагандисти працюють у широкому діапазоні, використовуючи офіційні заяви російського уряду, які транслюються його добре фінансованими внутрішніми та міжнародними ЗМІ, але посилюють ключові повідомлення, використовуючи сайти соціальних мереж та програми для обміну повідомленнями, такі як Telegram.

"Це містить повідомлення про те, що Україна - держава, що не відбулася, і історичний ревізіонізм України і НАТО, як провокація Росії або націлювання на російськомовних в Україні", - говорить він.

Ключовим повідомленням як для внутрішньої російської аудиторії, так і для міжнародної є те, що НАТО є агресором і порушив обіцянки, які він дав після розпаду Радянського Союзу, щодо нерозширення західного альянсу на схід.



Російський лідер часто заявляв про шахрайство з боку НАТО, звинувачуючи західні держави в тому, що вони використовують у своїх інтересах ослаблену, дезорієнтовану Росію після розпаду Радянського Союзу. А передбачувана хитрість Заходу і порушення ним урочистої обіцянки не розширюватися займають чільне місце як важливий компонент путінського зовнішньополітичного наративу, в якому Росія представлена як жертва і потерпіла сторона. За словами експертів з дезінформації, це ключове повідомлення відтворюється у всіх підконтрольних Росії ЗМІ та транслюється у соціальних мережах.



Авторитетні історики кажуть, що такого офіційного зобов'язання ніколи не давали. А у 2014 році радянський лідер Михайло Горбачов сказав в інтерв'ю, що «тема розширення НАТО взагалі не обговорювалася» під час його переговорів із керівництвом США.

За словами заступника міністра культури та інформаційної політики Тараса Шевченка, обсяг кремлівської пропаганди збільшився порівняно з минулим роком. Офіційні сайти Росії є основними рушійними силами, але Кремль використовує технології для «поширення шкідливого, ворожого контенту» та поширення дезінформації. Він каже, що переважаючий наратив Росії складається з трьох ключових тез: Україна — держава, що не відбулася, мирна Росія і Захід хоче війни.



В останні тижні західні мовники скаржилися, що російські державні ЗМІ зловживають їхніми репортажами та відеозаписами, дублюючи їхні репортажі зі зміненими коментарями, покликаними допомогти у формуванні повідомлення про те, що Захід перебуває у стані війни та готується до нападу.



Це варіант того, що експерти з дезінформації називають "відмиванням інформації" - використання західних джерел для підриву західних аргументів, часто шляхом опитування "експертів", пов'язаних з Москвою, але які мають неясне минуле.



Український кризовий медіацентр, неурядова організація, яка отримує фінансування, зокрема, від Європейського Союзу, попередив, що Кремль прагне нагнітати напруженість постійними звинуваченнями в тому, що Україна готує провокації. Одним із прикладів, за його словами, була нещодавня заява про те, що Україна та НАТО планували запустити секретну операцію під кодовою назвою "Нищівний меч", у якій використовувалися б фальшиві кадри російської агресії та використовувалися вони як привід для нападу на Росію.