Москва шле загрози Берліну у разі постачання Leopard Україні
13:40 24 січня Київ, Україна
Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив про погіршення двосторонніх відносин між Росією та Німеччиною у разі надання дозволу на постачання Україні танків Leopard. Про це повідомляють росЗМІ.
"Відносини і так перебувають у досить низькій точці. І хоч якогось субстантивного діалогу з Німеччиною та з іншими країнами Європейського союзу та Північноатлантичного альянсу не спостерігається, але, безумовно, подібні поставки не обіцяють нічого доброго для майбутнього стосунку. Вони, безумовно, залишать неминучий слід для майбутнього цих стосунків", - наголосив Пєсков.
Нагадаємо, глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що в Берліні готують рішення щодо постачання танків Leopard Україні, яке "буде дуже скоро".
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