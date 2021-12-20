Москва прокоментувала можливий вихід України з Мінських угод

11:04 09 липень Київ, Україна

Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак вважає, що вихід України з мінських угод буде надзвичайною подією. Про це він розповів в інтерв'ю ТАСС, передає УНН.



"Вихід України з мінських угод для всіх, звичайно, буде надзвичайною подією. Але це буде політичною подією, а не НС природного або техногенного характеру, де потрібно заздалегідь підготовлений детальний план дій з ліквідації наслідків такого НС . З політичної точки зору, ми будемо готові до будь-якого розвитку подій ", - сказав Козак.



Він також відповів на запитання журналіста про те, чи є "реалістичним" сценарій, при якому "ДНР і ЛНР зможуть увійти до складу Російської Федерації" за умови, "якщо Київ вийде з мінських угод".



"На державному рівні питання в такій постановці, навіть в першому наближенні, ніколи не обговорювалися", - сказав він.



Нагадаємо! Президент України Володимир Зеленський в березні заявив, що дав президенту РФ Володимиру Путіну рік на завершення війни в Донбасі, інакше він вийде з мінських домовленостей