Москва оголосила персонами нон грата 5 співробітників посольства Хорватії

14:58 27 травня Київ, Україна

У мзс росії заявили, що 27 травня у відомство був викликаний посол Хорватії Томислав Цар. Йому було виражено протест у зв'язку зі звинуваченнями росії з боку хорватської влади у військових злочинах в Україні.

При цьому звинувачення у російському мзс назвали "безпідставними". Крім того, москва незадоволена наданням допомоги хорватами Україні, яка четвертий місяць бореться з армією агресора.
 
Про це йдеться у заяві мзс рф.
«У відповідь на раніше вжиті Загребом недружні кроки щодо скорочення чисельного складу російського диппредставництва Т. Цару було вручено ноту про оголошення п'ятьох співробітників Посольства Хорватії в москві „persona nоn grata“», - йдеться у повідомленні.
Раніше у квітні повідомлялося, що Хорватія висилає 18 дипломатів та 6 адміністративних співробітників російського посольства. Хорватія зробила це на знак солідарності з НАТО та Євросоюзом, заявляв міністр закордонних та європейських справ Гордан Грліч-Радман.

Чергова хвиля висилання російських дипломатів почалася 3 квітня після публікації фотографій убитих мирних жителів Бучі. Персонами нон грата було оголошено сотні співробітників російських посольств. Країни, що вислали дипломатів рф:
  • Німеччина - 40 дипломатів,
  • Франція - 35 дипломатів,
  • Італія - 30 дипломатів,
  • Данія - 15 дипломатів,
  • Швеція - 3 дипломати,
  • Іспанія - 25 дипломатів,
  • Португалія - 10 дипломатів,
  • Польща – 45 дипломатів,
  • Чехія - один дипломат,
  • Нідерланди - 17 дипломатів,
  • Бельгія - 21 дипломат,
  • Ірландія - 4 дипломати,
  • Естонія - 14 дипломатів, закрила головне консульство росії,
  • Латвія - 13 дипломатів, закрила два консульства,
  • Литва - посол покинув країну, в Клайпеді закрилося консульство,
  • Словенія - 33 дипломати,
  • Греція - 12 дипломатів,
  • Японія - 8 дипломатів,
  • Австрія - 4 дипломати,
  • Хорватія - 24 дипломати.