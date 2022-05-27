Москва оголосила персонами нон грата 5 співробітників посольства Хорватії

У мзс росії заявили, що 27 травня у відомство був викликаний посол Хорватії Томислав Цар. Йому було виражено протест у зв'язку зі звинуваченнями росії з боку хорватської влади у військових злочинах в Україні.
При цьому звинувачення у російському мзс назвали "безпідставними". Крім того, москва незадоволена наданням допомоги хорватами Україні, яка четвертий місяць бореться з армією агресора.
При цьому звинувачення у російському мзс назвали "безпідставними". Крім того, москва незадоволена наданням допомоги хорватами Україні, яка четвертий місяць бореться з армією агресора.
Про це йдеться у заяві мзс рф.
Раніше у квітні повідомлялося, що Хорватія висилає 18 дипломатів та 6 адміністративних співробітників російського посольства. Хорватія зробила це на знак солідарності з НАТО та Євросоюзом, заявляв міністр закордонних та європейських справ Гордан Грліч-Радман.
Чергова хвиля висилання російських дипломатів почалася 3 квітня після публікації фотографій убитих мирних жителів Бучі. Персонами нон грата було оголошено сотні співробітників російських посольств. Країни, що вислали дипломатів рф:
- Німеччина - 40 дипломатів,
- Франція - 35 дипломатів,
- Італія - 30 дипломатів,
- Данія - 15 дипломатів,
- Швеція - 3 дипломати,
- Іспанія - 25 дипломатів,
- Португалія - 10 дипломатів,
- Польща – 45 дипломатів,
- Чехія - один дипломат,
- Нідерланди - 17 дипломатів,
- Бельгія - 21 дипломат,
- Ірландія - 4 дипломати,
- Естонія - 14 дипломатів, закрила головне консульство росії,
- Латвія - 13 дипломатів, закрила два консульства,
- Литва - посол покинув країну, в Клайпеді закрилося консульство,
- Словенія - 33 дипломати,
- Греція - 12 дипломатів,
- Японія - 8 дипломатів,
- Австрія - 4 дипломати,
- Хорватія - 24 дипломати.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі