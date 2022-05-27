Москва оголосила персонами нон грата 5 співробітників посольства Хорватії

14:58 27 травня Київ, Україна

У мзс росії заявили, що 27 травня у відомство був викликаний посол Хорватії Томислав Цар. Йому було виражено протест у зв'язку зі звинуваченнями росії з боку хорватської влади у військових злочинах в Україні.



При цьому звинувачення у російському мзс назвали "безпідставними". Крім того, москва незадоволена наданням допомоги хорватами Україні, яка четвертий місяць бореться з армією агресора.

Про це йдеться у заяві мзс рф.

«У відповідь на раніше вжиті Загребом недружні кроки щодо скорочення чисельного складу російського диппредставництва Т. Цару було вручено ноту про оголошення п'ятьох співробітників Посольства Хорватії в москві „persona nоn grata“», - йдеться у повідомленні.

Раніше у квітні повідомлялося, що Хорватія висилає 18 дипломатів та 6 адміністративних співробітників російського посольства. Хорватія зробила це на знак солідарності з НАТО та Євросоюзом, заявляв міністр закордонних та європейських справ Гордан Грліч-Радман.



Чергова хвиля висилання російських дипломатів почалася 3 квітня після публікації фотографій убитих мирних жителів Бучі. Персонами нон грата було оголошено сотні співробітників російських посольств. Країни, що вислали дипломатів рф: