Москва звинувачує Київ в бездіяльності по Донбасу

Як сказав в опублікованому сьогодні інтерв'ю телеканалу Росія-1 прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, офіційний Київ «як нічого не робив, так і не робить» для реалізації домовленостей по Донбасу.

"Час, на жаль, не змінює нічого. На минулому тижні на оперативній нараді Ради безпеки, який провів президент (Володимир Путін - ред.), Зачіпалася і ситуація на південному сході України, мається на увазі процес врегулювання, і виражалося абсолютне розчарування в зв'язку з тим, що якась динаміка відсутня , відсутня абсолютно. Київ як нічого не робив в плані реалізації мінського комплексу заходів і паризьких домовленостей, так і не робить ", - повідомив Пєсков.

Він зазначив, що представники українського керівництва все частіше і наполегливіше говорять про те, що Мінські домовленості потрібно міняти.

"Чи означає це офіційний вихід Києва з мінського комплексу заходів або не означає, ми поки не знаємо", - зазначив представник Пєсков, уточнивши, що "якихось спростувань тих тез поки не послідувало". Тому залишається "величезна кількість питань". На питання, чи готова Росія до виходу України з Мінських угод, Пєсков відповів: "У даному випадку на милування нема силування". Але подібний крок України "очевидно, не сподобається ні Берліну, ні Парижу, ні Москві". Якщо таке станеться, "ми втратимо будь-якої бази, на основі якої вибудовуємо переговорний процес", і створити нову базу у вигляді нового документа "буде надзвичайно складно", пояснив прес-секретар президента. "Для вироблення будь-якого альтернативного документа необхідний буде діалог з представниками самопроголошених республік, - додав він. - А той же Київ геть відмовляється від цього діалогу. Таким чином, виходить якийсь замкнутий круг ".

Нагадаємо, 10 липня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що на засіданні контактної групи Київ відмовився від домовленостей, досягнутих на зустрічі політрадник в Берліні.

При цьому раніше українська сторона зажадала від Росії пояснень про те, чи означає заява представника в ТКГ Бориса Гризлова, що РФ має намір вийти з Мінських угод.