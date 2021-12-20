12:24 23 листопад Київ, Україна

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не відкидає провокацій на тлі публікацій у західних ЗМІ про підготовку до «вторгнення в Україну».



Він упевнений, що ажіотаж навколо російсько-українських кордонів створено штучно. Звинувачення у «незвичайній військовій активності» на території Росії вигукують ті, хто «пригнали свої збройні сили через океан», тобто Він упевнений, що ажіотаж навколо російсько-українських кордонів створено штучно. Звинувачення у «незвичайній військовій активності» на території Росії вигукують ті, хто «пригнали свої збройні сили через океан», тобто США . Пєсков назвав таку поведінку Штатів «нелогічною і непристойною».



У Москві заявляють, що вже не вперше зверталися до керівництва США та партнерів по



Подібну поведінку Вашингтона Пєсков назвав «несамовитим видовищем», тому що вона спричиняє «найсерйозніші наслідки». У Москві заявляють, що вже не вперше зверталися до керівництва США та партнерів по НАТО , щоб ті «поклали край нарощуванню дислокації військової могутності біля кордонів Росії та припинили постачати українським збройним підрозділам сучасне озброєння».Подібну поведінку Вашингтона Пєсков назвав «несамовитим видовищем», тому що вона спричиняє «найсерйозніші наслідки».



При цьому російська влада бачить вихід із цієї ситуації: для цього альянсу слід припинити провокації біля кордонів. Росія неодноразово відкидала звинувачення Заходу та Києва в «агресивних діях», наголошуючи, що нікому не загрожує і ні на кого не збирається нападати, а випади на свою адресу вважає приводом, щоб розмістити більше військової техніки НАТО біля кордонів.