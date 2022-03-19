Москва не допустить передачі в Україну систем протиповітряної оборони, - Лавров

12:41 18 березня Київ, Україна

Росія всіляко перешкоджатиме передачі Україні від інших країн систем протиповітряної оборони С-300 для захисту від авіаударів РФ.

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров у ефірі каналу RT.

"Передача радянських С-300 з інших країн в Україну неможлива і буде незаконною, Москва не допустить цього. Ми дуже чітко дали зрозуміти, що будь-які вантажі, які заїжджатимуть на територію України, які ми вважатимемо, що перевозять зброю, стануть законною ціллю. Це абсолютно зрозуміло", – сказав Лавров.

За його словами, він "сподівається, що нинішня аномальна ситуація між Росією та Україною закінчиться", "але нормалізації заважатиме Захід".



"Ілюзія, що ми можемо розраховувати на західних партнерів, повністю зруйнована", тому зараз Росія "може розраховувати лише на себе та союзників", - заявив глава МЗС Росії.



Він зазначив, що "Захід прагне маргіналізувати Росію, зупинити її розвиток" і зараз "чинить безпрецедентний тиск".



За словами Лаврова, "денацифікація України має на увазі скасування будь-яких законів, які піддають дискримінації російськомовне населення".