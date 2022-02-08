









"Москва може сприймати готовність Заходу до діалогу як наслідок російських загроз", - Джонсон 16:13 08 лютий Київ, Україна І переможців не буде.

Путін, відповідаючи на запитання, вкотре спробував виправдати російську окупацію Криму та спроби Москви змінити українські кордони тим, що, за його словами, він діяв не проти України як держава, а проти, як він стверджував, нелегітимної влади у Києві, після втечі президента Януковича до Росії. .



Агентство Reuters, посилаючись на неназваного французького чиновника, повідомило, що президент Путін обіцяв відвести російські війська з Білорусі після завершення військових навчань, а також говорив, що не влаштовуватиме нових маневрів поблизу України.



Сам російський президент на прес-конференції після переговорів про такі обіцянки не згадав.



Фінляндизація України



З французької сторони сподіваються на відновлення переговорів у так званому нормандському форматі (Україна, Росія, Франція та Німеччина) щодо припинення війни на Донбасі.



Західні коментатори відзначили зловісну тональність слів Путіна про те, що Україна має примусово виконувати так звані Мінські домовленості.



Французька газета Le Figaro повідомляє, що «у літаку до Москви президент



Le Figaro переказує слова Макрона так: «Путін хоче основоположних змін у політиці НАТО. Необхідно знайти рішення, щоб регіон безпеки НАТО співіснував із Росією. Відповідним елементом є неприєднання України до НАТО.



Фінляндія, зазнавши нападу Радянського Союзу в 1939 році, захистилася від повної окупації, але була змушена погодитися зі втратою територій, а після Другої світової війни їй було нав'язано політику неприєднання та інші обмеження.



Тільки після розвалу СРСР Фінляндія у 1995 році приєдналася до Європейського Союзу і тепер зазначає, що має право вступити до НАТО. Агентство Reuters, посилаючись на неназваного французького чиновника, повідомило, що президент Путін обіцяв відвести російські війська з Білорусі після завершення військових навчань, а також говорив, що не влаштовуватиме нових маневрів поблизу України.Сам російський президент на прес-конференції після переговорів про такі обіцянки не згадав.З французької сторони сподіваються на відновлення переговорів у так званому нормандському форматі (Україна, Росія, Франція та Німеччина) щодо припинення війни на Донбасі.Західні коментатори відзначили зловісну тональність слів Путіна про те, що Україна має примусово виконувати так звані Мінські домовленості.Французька газета Le Figaro повідомляє, що «у літаку до Москви президент (Макрон) сказав кільком журналістам, що серед ідей для обговорення є можливість так званої «фінляндизації» України – згоди на фактичне обмеження українського суверенітету та зокрема українського права на участь у певних оборонних. чи політичних союзах.Le Figaro переказує слова Макрона так: «Путін хоче основоположних змін у політиці НАТО. Необхідно знайти рішення, щоб регіон безпеки НАТО співіснував із Росією. Відповідним елементом є неприєднання України до НАТО.Фінляндія, зазнавши нападу Радянського Союзу в 1939 році, захистилася від повної окупації, але була змушена погодитися зі втратою територій, а після Другої світової війни їй було нав'язано політику неприєднання та інші обмеження.Тільки після розвалу СРСР Фінляндія у 1995 році приєдналася до Європейського Союзу і тепер зазначає, що має право вступити до НАТО.

"Свобода вибору та можливість для маневру Фінляндії також включає можливість військового зближення та подання заяви на вступ до НАТО, якщо ми так вирішимо", - заявив президент Фінляндії Саулі Ніїністо на початку 2022 року.

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