Москва і Мінськ «узаконили» російську приналежність Криму

Реакція Москви на висловлювання Лукашенка про визнання Криму російським була цілком очікуваною. З властивою йому самовпевненістю, Кремль підтримав амбітну заяву білоруського правителя.

Нагадаємо, що напередодні президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив про те, що він визнає Крим російським, коли це зробить останній російський олігарх і почне поставляти туди продукцію. За словами Лукашенка, він зробить це незважаючи на те, що його з цього питання стримує Будапештський меморандум, в якому прописувалась цілісність кордонів України.

"Визнанню Білоруссю російської приналежності Криму ніщо не заважає, тим більше Будапештський меморандум", - зазначило інформоване джерело в Москві. За його словами, принципи Будапештського меморандуму були порушені в лютому 2014 року трьома з п'яти ядерних держав. "США і Великобританія відкрито підтримали антиконституційний переворот на київському майдані, а Франція, яка разом з Німеччиною і Польщею виступила гарантом угоди влади і опозиції, нічого не зробила для її дотримання", - сказав співрозмовник.

Він також підкреслив, що Росія і жителі Криму не зобов'язані були за Будапештським меморандумом визнавати "расистський неонацистський режим, який закріпився в Києві після держперевороту".

Також джерело пояснило, що питання визнання Криму фактично відображене в Союзному договорі Росії та Білорусії. Річ в тому, що Союзна держава складається з територій держав-учасників, які визначаються їхніми конституціями. А Крим і Севастополь за російською Конституцією є суб'єктами РФ, отже, і частиною Союзної держави.

З приводу бізнесменів джерело відповіло, що білоруські підприємці працюють в Криму поряд з російськими олігархами, про яких говорив Лукашенко. Також, додало джерело, на курортах Криму щорічно відпочиває близько 150 тисяч громадян Білорусії.