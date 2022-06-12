Потужна пожежа сталася на заводі Азот у Сєвєродонецьку

В ефірі телемарафону 11 червня керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що у Сєвєродонецьку Луганської області через обстріл військами Росії сталася масштабна пожежа на заводі Азот.
Він також розповів про постійні бої на території міста. Гайдай прокоментував ситуацію у Сєвєродонецьку словами військових: "ситуація важка, але повністю контрольована".
За його словами, ворог не залишає спроб прорвати фронт у районі Попасної, продовжуються бої у Тошківці.
Через спеку обміліла річка Сіверський Донець, тому, на думку Гайдая, загарбники можуть спробувати переправитися та створити новий плацдарм у Білогорівці.
Він також повідомив, що на новоокупованих територіях загарбники крадуть вантажівками зерно і вивозять їх на територію росії.
Нагадаємо, напередодні Гайдай повідомляв, що у Сєвєродонецьку йдуть запеклі вуличні бої, але місто тримається.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі