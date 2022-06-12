Потужна пожежа сталася на заводі Азот у Сєвєродонецьку

06:48 12 червня Київ, Україна

В ефірі телемарафону 11 червня керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що у Сєвєродонецьку Луганської області через обстріл військами Росії сталася масштабна пожежа на заводі Азот.

"Територію заводу Азот обстрілюють дуже потужно, годинником, важким калібром. Там олія витекла з радіаторів, десятки тонн, дуже потужна пожежа", - наголосив глава ОВА.

Він також розповів про постійні бої на території міста. Гайдай прокоментував ситуацію у Сєвєродонецьку словами військових: "ситуація важка, але повністю контрольована".

За його словами, ворог не залишає спроб прорвати фронт у районі Попасної, продовжуються бої у Тошківці.

Через спеку обміліла річка Сіверський Донець, тому, на думку Гайдая, загарбники можуть спробувати переправитися та створити новий плацдарм у Білогорівці.

"Вже другий тиждень спекотна погода, сонце, немає дощів, і рівень води в річці впав досить серйозно, ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при спробі переправитися у Білогорівку. Тобто метри на три чи навіть трохи більше "опустилася" річка, - зауважив він.

Він також повідомив, що на новоокупованих територіях загарбники крадуть вантажівками зерно і вивозять їх на територію росії.

Нагадаємо, напередодні Гайдай повідомляв, що у Сєвєродонецьку йдуть запеклі вуличні бої, але місто тримається.