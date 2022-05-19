Потужність атаки на Маріуполь

15:49 19 травня Київ, Україна

Загальна потужність випущених по Маріуполю снарядів більша за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму.

Загальна потужність випущених по Маріуполю снарядів у тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму.



Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі маріупольської міської ради.

"Росіяни понад два місяці безперервно обстрілювали Маріуполь з гаубиць, ракетних комплексів, танків, кораблів та авіації.. Ймовірно, використали й протибункерні авіабомби ФАБ-1000 та ФАБ-3000. Потужність випущених по місту снарядів у тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, яку скинули на Хіросіму", - наголошується в повідомленні.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що окупанти залякують світ зброєю масової поразки, але фактично у Маріуполі вони вже влаштували масове знищення мирного населення.