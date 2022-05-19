Потужність атаки на Маріуполь
15:49 19 травня Київ, Україна
Загальна потужність випущених по Маріуполю снарядів більша за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму.
Загальна потужність випущених по Маріуполю снарядів у тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму.
Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі маріупольської міської ради.
"Росіяни понад два місяці безперервно обстрілювали Маріуполь з гаубиць, ракетних комплексів, танків, кораблів та авіації.. Ймовірно, використали й протибункерні авіабомби ФАБ-1000 та ФАБ-3000. Потужність випущених по місту снарядів у тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, яку скинули на Хіросіму", - наголошується в повідомленні.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що окупанти залякують світ зброєю масової поразки, але фактично у Маріуполі вони вже влаштували масове знищення мирного населення.
"Російська армія скоїла злочин проти людства. Це факт. Це найбільший геноцид у Європі з часів Другої світової. Ми оцінюємо кількість жертв мінімально у 20 тисяч людей. Але фіксація нових братських могил каже, що ця оцінка не остаточна", - підкреслив він.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі