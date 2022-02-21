Потужний виступ Зеленського на конференції з безпеки у Мюнхені

09:32 20 лютий Київ, Україна

Учора, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський на кілька годин прибув до Мюнхена, щоб виступити на щорічній безпековій конференції, оскільки головною темою цієї зустрічі лідерів країн стала загроза миру в Європі та ситуації навколо України.

Президент прямо вимагав від західних партнерів конкретних домовленостей щодо надання Україні додаткової військової та фінансової підтримки.

Звертаючись до представників європейських країн, Зеленський нагадав про бої на території України та про те, що тоді гради летіли до Маріуполя, а не до європейських міст.

"Жодна країна Європи не знає, що таке військові поховання щодня", - заявив він.

Зеленський відверто сказав, що Україна хоче миру. Але якщо і Європа хоче миру, якщо світ не бажає війни, якщо Путін теж не наступає, то хтось із нас бреше.

Особлива увага була звернута на санкції, які можуть утримати Росію від повномасштабного вторгнення. Але, як наголосив він, санкції мають діяти зараз, а не після агресії. Тому що багато українців можуть не дожити до них, адже насправді санкції – це спроба повернути правила, а не життя.

"Нам не потрібні санкції, коли ми не матимемо кордонів чи економіки. Робити можна багато, можемо дати перелік. Головне бажання", - сказав він.

Його потужний виступ високо оцінили не лише його прибічники, а й опоненти. Так, на думку політика Анатолія Гриценка, промова Зеленського була часом агресивною, але правильною за своєю суттю, і його тон був цілком виправданим. Політик підтримав думку про те, що настав час припинити дипломатичні загравання "партнерів", для одних з яких Путін-агресор, а інші продовжують з ним дружити.

"Достатньо ритуальних обіцянок про "відчинені двері" НАТО з дулею в кишені", - відгукнувся Гриценко про ситуацію зі вступом до Альянсу.

Стабільний опонент і критик Зеленського – нардеп Ірина Геращенко цього разу підтримала його та назвала виступ президента правильним за акцентами та змістом.