Моравецький висловив підтримку українському народу у День пам'яті жертв Голодоморів

11:35 26 листопада Київ, Україна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва із неоголошеним візитом. Про це повідомила його канцелярія у Twitter у суботу, 26 листопада.

Вказано, що Моравецький поклав символічний букет перед пам'ятником жертвам Голодомору на Михайлівській площі у центрі Києва.

"Великий голод вибухнув в Україні в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодоморів. Цього дня українці запалюють у своїх будинках свічку на згадку про загиблих від штучного голоду, організованого радянською владою.

Раніше прем'єр Матеуш Моравецький пояснив важливість підтримки України. Він вважає, що від Києва "не можна відвертатися", оскільки тоді росія не обмежиться Україною.