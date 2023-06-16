Мор риби та забруднення водойм: попередження МОЗ

11:56 07 червня Київ, Україна

Міністерство охорони здоров'я України попередило громадян про можливий спалах захворювань, через руйнування Каховської гідроелектростанції, можливі серйозні забруднення прилеглих водойм.



Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я у середу, 7 червня.



За інформацією Міністерства охорони здоров'я, наразі проводяться аналізи водних ресурсів та колодязів у районі руйнування гідроелектростанції.



Фахівці з Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПБ) працюють на місцях. Доки вчені не переконаються в безпеці води, в Міністерстві охорони здоров'я рекомендують не вживати її в сирому вигляді.

"На дні Каховської гідроелектростанції можуть утримуватися безліч небезпечних для здоров'я речовин, таких як хімікати та збудники інфекційних хвороб, що походять від кладовищ, туалетів та звалищ. Ймовірно, ці речовини можуть потрапити у колодязі та відкриті водоймища на підтоплених територіях, спричинених підривом станції терористичним угрупованням", - зазначили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

На даний момент у підтоплених районах проводиться накопичення запасів антибіотиків та сорбентів для лікування інфекцій та кишкових розладів..



Це пов'язано, зокрема, з передбачуваним мором риби, яке, як очікується, відбудеться за кілька днів, згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я.