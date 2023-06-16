Мор риби та забруднення водойм: попередження МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України попередило громадян про можливий спалах захворювань, через руйнування Каховської гідроелектростанції, можливі серйозні забруднення прилеглих водойм.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я у середу, 7 червня.
За інформацією Міністерства охорони здоров'я, наразі проводяться аналізи водних ресурсів та колодязів у районі руйнування гідроелектростанції.
Фахівці з Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПБ) працюють на місцях. Доки вчені не переконаються в безпеці води, в Міністерстві охорони здоров'я рекомендують не вживати її в сирому вигляді.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я у середу, 7 червня.
За інформацією Міністерства охорони здоров'я, наразі проводяться аналізи водних ресурсів та колодязів у районі руйнування гідроелектростанції.
Фахівці з Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПБ) працюють на місцях. Доки вчені не переконаються в безпеці води, в Міністерстві охорони здоров'я рекомендують не вживати її в сирому вигляді.
На даний момент у підтоплених районах проводиться накопичення запасів антибіотиків та сорбентів для лікування інфекцій та кишкових розладів..
Це пов'язано, зокрема, з передбачуваним мором риби, яке, як очікується, відбудеться за кілька днів, згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я.
Це пов'язано, зокрема, з передбачуваним мором риби, яке, як очікується, відбудеться за кілька днів, згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я.
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