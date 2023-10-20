Моніторинг ВЛК в Україні: Лубінець розповів про виявлені проблеми

Співробітники Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини провели моніторинг 100% військово-лікарських комісій (ВЛК).
Про це повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець.
За його словами, у серпні було зафіксовано позитивні зрушення порівняно з минулим роком, однак працівники Офісу виявили і недостатній організаційний рівень проведення ВЛК, значні порушення прав під час її проходження, які впливають на морально-психологічний стан як військовослужбовців, так і військовозобов'язаних.
Лубінець також поінформував, що роботу з моніторингу діяльності ВЛК організували за двома напрямками: ВЛК територіальних центрів комплектування та госпітальні гарнізонні ВЛК та ВЛК цивільних лікувальних закладів.
Лубінець також поінформував, що роботу з моніторингу діяльності ВЛК організували за двома напрямками: ВЛК територіальних центрів комплектування та госпітальні гарнізонні ВЛК та ВЛК цивільних лікувальних закладів.
Окремі з них:
- відсутність єдиного реєстру військовозобов'язаних із відповідним наповненням з історії хвороби;
- формальність у проходженні ВЛК ("Скарги є? Ні? Придатний!");
- корупційна складова;
- недотримання електронної черги;
- невиконання вимоги ухвали уряду від 18.04.2023 №343 про залучення до здійснення медоглядів цивільних закладів охорони здоров'я та інше.
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