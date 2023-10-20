Моніторинг ВЛК в Україні: Лубінець розповів про виявлені проблеми

08:44 20 жовтня Київ, Україна

Співробітники Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини провели моніторинг 100% військово-лікарських комісій (ВЛК).
 
Про це повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець.
"Наш Офіс здійснив моніторинг 100% ВЛК. До нашого інституту регулярно зверталися заявники, які відзначили понад десяток обурливих порушених прав, пов'язаних з роботою ВЛК. Так, з початку 2023 року вже надійшло 1 093 звернення. Тому моніторинг, який розпочався з 2022 року, продовжився і 2023-го", – йдеться у повідомленні Лубінця.
За його словами, у серпні було зафіксовано позитивні зрушення порівняно з минулим роком, однак працівники Офісу виявили і недостатній організаційний рівень проведення ВЛК, значні порушення прав під час її проходження, які впливають на морально-психологічний стан як військовослужбовців, так і військовозобов'язаних.

Лубінець також поінформував, що роботу з моніторингу діяльності ВЛК організували за двома напрямками: ВЛК територіальних центрів комплектування та госпітальні гарнізонні ВЛК та ВЛК цивільних лікувальних закладів.
Працівники Офісу провели 833 виїзних та безвиїзних (документальних) моніторингів, що становить 100%. Охоплені всі області, у тому числі прифронтові. Здійснено моніторинг роботи 445 ВЛК ТЦК, 388 госпітальних, гарнізонних ВЛК, комісій у цивільних лікувальних закладах", - звітував омбудсмен і додав, що після здійснених візитів та опрацьованих звернень, було виявлено та підтверджено низку проблем, що стосуються дотримання прав людини.
Окремі з них:
  • відсутність єдиного реєстру військовозобов'язаних із відповідним наповненням з історії хвороби;
  • формальність у проходженні ВЛК ("Скарги є? Ні? Придатний!");
  • корупційна складова;
  • недотримання електронної черги;
  • невиконання вимоги ухвали уряду від 18.04.2023 №343 про залучення до здійснення медоглядів цивільних закладів охорони здоров'я та інше.
"Наш Офіс стане ініціатором здійснення робочої групи за участю всіх відповідальних державних відомств, щоб закласти фундамент для розробки чи врегулювання чинних нормативно-правових актів щодо проходження ВЛК до сьогоднішніх викликів", — заявив Лубінець.