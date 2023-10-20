Моніторинг ВЛК в Україні: Лубінець розповів про виявлені проблеми

"Наш Офіс здійснив моніторинг 100% ВЛК. До нашого інституту регулярно зверталися заявники, які відзначили понад десяток обурливих порушених прав, пов'язаних з роботою ВЛК. Так, з початку 2023 року вже надійшло 1 093 звернення. Тому моніторинг, який розпочався з 2022 року, продовжився і 2023-го", – йдеться у повідомленні Лубінця.

За його словами, у серпні було зафіксовано позитивні зрушення порівняно з минулим роком, однак працівники Офісу виявили і недостатній організаційний рівень проведення ВЛК, значні порушення прав під час її проходження, які впливають на морально-психологічний стан як військовослужбовців, так і військовозобов'язаних.



Лубінець також поінформував, що роботу з моніторингу діяльності ВЛК організували за двома напрямками: ВЛК територіальних центрів комплектування та госпітальні гарнізонні ВЛК та ВЛК цивільних лікувальних закладів.