Молдова вперше надасть військову допомогу Україні

08:33 28 квітня Київ, Україна

Молдова вперше надасть Україні допомогу на фоні військової агресії російської федерації.

Вона передбачає надсилання кваліфікованих саперів для розмінування звільнених ЗСУ населених пунктів, а також гуманітарні пакети постраждалим українцям.



Про це заявила президентка Республіки Мая Санду у коментарі JurnalTV.



Вона також додала, що державна банківська система Молдови приєднається до економічних санкцій проти росії, запроваджених країнами ЄС.

"Ми намагаємося допомогти Україні та надати їй транспортні артерії, запропонували допомогти їм саперами, запропонували надати гуманітарну допомогу. Це те, що ми можемо», – зауважила політик у розмові з журналістами.

Раніше Мая Санду висловила жаль, що армія Молдови так і не змогла досягти повної бойової здатності.

Це помітно на особливому контрасті, коли москва розгорнула повномасштабну військову кампанію на території сусідньої держави і має намір залучити до цього спірну територію Придністров'я.