Молдова вперше надасть військову допомогу Україні

Молдова вперше надасть Україні допомогу на фоні військової агресії російської федерації.
Вона передбачає надсилання кваліфікованих саперів для розмінування звільнених ЗСУ населених пунктів, а також гуманітарні пакети постраждалим українцям.
Про це заявила президентка Республіки Мая Санду у коментарі JurnalTV.
Вона також додала, що державна банківська система Молдови приєднається до економічних санкцій проти росії, запроваджених країнами ЄС.
Про це заявила президентка Республіки Мая Санду у коментарі JurnalTV.
Вона також додала, що державна банківська система Молдови приєднається до економічних санкцій проти росії, запроваджених країнами ЄС.
Раніше Мая Санду висловила жаль, що армія Молдови так і не змогла досягти повної бойової здатності.
Це помітно на особливому контрасті, коли москва розгорнула повномасштабну військову кампанію на території сусідньої держави і має намір залучити до цього спірну територію Придністров'я.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі