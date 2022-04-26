Молдова: спецслужби росії розгойдують ситуацію в Придністров'ї

17:59 26 квітня Київ, Україна

Депутат молдавського парламенту від правлячої партії «Дія та солідарність» Оазу Нантой розповів, що, на його думку, "теракти" у Придністров'ї - це провокація російських спецслужб.

Придністров'я – це вузька смужка землі (з півночі на південь – 202 км). Сховатися на такій території дуже складно в ситуації, коли саме придністровська влада контролює адміністративний кордон із Республікою Молдова. Кордон з Україною закритий, а Міністерство держбезпеки Придністров'я фактично є «філією» російських спецслужб.

Загострення ситуації у Придністров'ї невигідне ні Молдові, ні режиму в Тирасполі, який спеціалізується на контрабанді, а не на війні.

"Наприклад, президент ПМР Вадим Красносільський вже після анексії Криму отримав українське громадянство і, за деякими даними, купив кілька об'єктів нерухомості на Одещині. Тобто, він розраховував тихо змитися туди, в Україну, і тут на тобі — війна.



Україні також не потрібен новий фронт. Залишається припустити, що це російські спецслужби, які почуваються як удома на лівому березі Дністра, за погодженням із МВС ПМР намагаються розгойдати ситуацію і змусити Україну відтягнути якісь сили до Придністров'я та послабити свою оборону там, де йде війна", - сказав Нантой.

Також за його інформацією, після 24 лютого деякі контрактники, які служать в оперативній групі російських військ (там не менше 70% — це мешканці Придністров'я, які отримали російське громадянство), віддали перевагу розірванню контрактів і змиватися на правий берег, бо одна справа — отримувати зарплату і думати про пенсію, а інша справа як гарматне м'ясо бути кинутим у реальний бій.