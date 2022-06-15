Молдова з Грузією приєдналися до зустрічі зі зброєю для України
19:12 15 червня Київ, Україна
Молдова та Грузія, а також Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн"
, присвяченої військовій допомозі Україні.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив на зустрічі у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін.
"З початку російського вторгнення понад 45 союзників та партнерів по всьому світу надали військову допомогу Україні. Це відображає глобальне обурення російською неспровокованою агресією та відображає глобальну рішучість захищати порядок, що ґрунтується на правилах", - сказав він.
"Сьогодні я маю честь приймати міністрів оборони та голів штабів із більш ніж 45 країн, а також представників НАТО та ЄС. Також я радий вітати Еквадор, Грузію та Молдову, які приєдналися до сьогоднішньої зустрічі контактної групи", - додав Остін.
За його словами, з часу віртуальної зустрічі три тижні тому було досягнуто важливого прогресу на кількох фронтах.
"Союзники надали ракети "Гарпун", щоб покращити прибережну оборону України, Британія надає РСЗВ М270 та навчання для допомоги Україні у захисті території Донбасу, ряд союзників та партнерів надають гаубиці та артилерійські боєприпаси – українські сили вже використовують їх у захисті Донбасу. Ми вже багато зробили, але не збираємося марнувати час. Ми збираємося поглибити нашу підтримку ЗСУ у сьогоднішній боротьбі та збільшити їхню силу перед завтрашніми погрозами", - заявив глава Пентагону.
"Ми повинні посилити нашу готовність збільшувати здатність України до оборони і ми повинні докласти ще більших зусиль, щоб Україна могла захистити себе, своїх громадян та територію", - наголосив він.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі