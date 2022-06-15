Молдова з Грузією приєдналися до зустрічі зі зброєю для України

19:12 15 червня Київ, Україна





Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив на зустрічі у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін. Молдова та Грузія, а також Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн" , присвяченої військовій допомозі Україні.Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив на зустрічі у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін.

"З початку російського вторгнення понад 45 союзників та партнерів по всьому світу надали військову допомогу Україні. Це відображає глобальне обурення російською неспровокованою агресією та відображає глобальну рішучість захищати порядок, що ґрунтується на правилах", - сказав він.



"Сьогодні я маю честь приймати міністрів оборони та голів штабів із більш ніж 45 країн, а також представників НАТО та ЄС. Також я радий вітати Еквадор, Грузію та Молдову, які приєдналися до сьогоднішньої зустрічі контактної групи", - додав Остін.



За його словами, з часу віртуальної зустрічі три тижні тому було досягнуто важливого прогресу на кількох фронтах.