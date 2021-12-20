Молдова проведе держаудит свого майна в Україні

До 15 квітня 2021 року Вища рада безпеки Молдови підрахує все майно на території України.
Про це в четвер, 1 квітня, повідомляє видання Рoint.
Вона зазначила, що уряду рекомендовано вивчити доцільність найму компанії для проведення фінансового і юридичного аудиту по кожному об'єкту і розробити стратегію переговорів з українською стороною для вирішення питань, за якими виникають суперечки.
До 15 квітня Вища рада безпеки Молдови повинна підрахувати кількість майна Молдови на території України.
Мова, в першу чергу, йде про санаторій Молдова в Трускавці, а також про будівлю консульства в Одесі.
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