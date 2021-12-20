Молдова проведе держаудит свого майна в Україні

12:59 01 квітень Київ, Україна

До 15 квітня 2021 року Вища рада безпеки Молдови підрахує все майно на території України.



Про це в четвер, 1 квітня, повідомляє видання Рoint.

"Після дискусій на засіданні Вищої ради безпеки (ВРБ) ми зробили низку рекомендацій уряду і іншим держустановам, попросивши всі установи, у яких є підвідомчі об'єкти на території України, дати дуже докладну інформацію про становище цих підприємств, про фінансове становище, про проблеми юридичного характеру", - заявила президентка Мая Санду.

Вона зазначила, що уряду рекомендовано вивчити доцільність найму компанії для проведення фінансового і юридичного аудиту по кожному об'єкту і розробити стратегію переговорів з українською стороною для вирішення питань, за якими виникають суперечки.