Молдова підтримає санкції проти рф як кандидат у члени ЄС

14:06 24 червня Київ, Україна

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що Молдова , як кандидат у члени Євросоюзу підтримає санкції, введені через вторгнення росії в Україну і агресію, що триває.

«Ми виявлятимемо солідарність з ЄС. І статус, і наше прагнення до Європи зобов'язують нас і надалі бути солідарними. Ціль цих санкцій — зупинити війну, щоб після цього дипломати сіли за стіл переговорів і знайшли рішення», — заявив політик.

На питання, якою буде реакція росії на таке рішення Молдови, Гросу відповів, що країна зацікавлена підтримувати нормальні відносини з росією, але й просить поважати її рішення рухатися до вступу в ЄС.

«Так, ми хочемо підтримувати з рф відносини. Декілька сотень тисяч молдаван живуть і працюють там. Ми думаємо про них. Ми хочемо вести з вами торговельні відносини. Але ми просимо поважати наше рішення вступити в ЄС», - сказав він.

Гросу також додав, що всі громадяни росії і російськомовне населення Молдови почуваються в республіці добре.