Молдова підтримає санкції проти рф як кандидат у члени ЄС

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що Молдова, як кандидат у члени Євросоюзу підтримає санкції, введені через вторгнення росії в Україну і агресію, що триває.
На питання, якою буде реакція росії на таке рішення Молдови, Гросу відповів, що країна зацікавлена підтримувати нормальні відносини з росією, але й просить поважати її рішення рухатися до вступу в ЄС.
Гросу також додав, що всі громадяни росії і російськомовне населення Молдови почуваються в республіці добре.
Нагадаємо, днем раніше, 23 червня, саміт Європейського Союзу погодив статус кандидатів на вступ для України та Молдови. Також лідери Євросоюзу заявили про готовність надати статусу кандидата Грузії, але тільки після виконання країною деяких умов.
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