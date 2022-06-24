Молдова підтримає санкції проти рф як кандидат у члени ЄС

14:06 24 червня Київ, Україна

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що Молдова, як кандидат у члени Євросоюзу підтримає санкції, введені через вторгнення росії в Україну і агресію, що триває.
«Ми виявлятимемо солідарність з ЄС. І статус, і наше прагнення до Європи зобов'язують нас і надалі бути солідарними. Ціль цих санкцій — зупинити війну, щоб після цього дипломати сіли за стіл переговорів і знайшли рішення», — заявив політик.
На питання, якою буде реакція росії на таке рішення Молдови, Гросу відповів, що країна зацікавлена підтримувати нормальні відносини з росією, але й просить поважати її рішення рухатися до вступу в ЄС.
«Так, ми хочемо підтримувати з рф відносини. Декілька сотень тисяч молдаван живуть і працюють там. Ми думаємо про них. Ми хочемо вести з вами торговельні відносини. Але ми просимо поважати наше рішення вступити в ЄС», - сказав він.
Гросу також додав, що всі громадяни росії і російськомовне населення Молдови почуваються в республіці добре.

Нагадаємо, днем раніше, 23 червня, саміт Європейського Союзу погодив статус кандидатів на вступ для України та Молдови. Також лідери Євросоюзу заявили про готовність надати статусу кандидата Грузії, але тільки після виконання країною деяких умов.