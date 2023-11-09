Молдова передала Україні 35 затриманих ухилянтів

Молдова передала Україні 35 громадян, яких затримали за незаконний перетин кордону, повідомляє Державна прикордонна служба у відповіді на запит ЗМІ.
Відповідно до Угоди між країнами, органи Державної прикордонної служби України здійснили процедуру реадмісії 35 громадян України, затриманих у зв'язку з незаконним перетином державного кордону Республіки Молдова, як зазначено у відповіді.
Із загальної кількості переданих осіб, 30 осіб було повернуто до України у 2022 році, а ще 5 осіб було передано за перші 9 місяців поточного року.
Відповідно до Угоди між країнами, органи Державної прикордонної служби України здійснили процедуру реадмісії 35 громадян України, затриманих у зв'язку з незаконним перетином державного кордону Республіки Молдова, як зазначено у відповіді.
Із загальної кількості переданих осіб, 30 осіб було повернуто до України у 2022 році, а ще 5 осіб було передано за перші 9 місяців поточного року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі